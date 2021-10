La docente y matemática Marina García nos hablará el jueves 28 de octubre a las 22:00 horas en una nueva Webinar sobre la importancia de ayudar a nuestros hijos a disfrutar de las matemáticas como medio para que les sea más fácil aprenderlas.

"Las matemáticas no me gustan", "el profesor me tiene manía", "otra vez he suspendido las mates"... son frases que se reproducen en todas las casas generación tras generación. Desde siempre, las matemáticas ha sido esa asignatura que o amabas u odiabas, y que, sin duda, costaba más que la mayoría.

A estas alturas sabemos que que nuestros hijos sean buenos en mates depende, en gran medida, de que disfruten con ellas. Pero ¿cómo podemos conseguirlo? A esto nos va a ayudar la docente y matemática Marina García en un seminario online gratuito.

¿Te apuntas? Cuándo: 28 de octubre Hora: 22:00 horas Inscríbete: https://educarestodo.com/eventos/claves-para-que-nuestros-hijos-disfruten-aprendiendo-matematicas/

Por qué debemos conseguir que nuestros hijos disfruten estudiando matemáticas

Las razones por las que no podemos perdernos este webinar son las mismas por las que debemos ayudar a nuestros hijos a disfrutar aprendiendo matemáticas, y son las siguientes:

1.Las matemáticas se esconden detrás de muchas de las situaciones más significativas de la vida adulta de nuestros hijos.

¿Qué banco me ofrece la mejor hipoteca? ¿Qué significa que mi bebé esté en este determinado percentil? ¿Hasta qué punto son fiables estos datos que estoy leyendo en esta noticia o que está trasladando este político en la tele? Las matemáticas les van a acompañar toda su vida.

2.Las matemáticas son la puerta del conocimiento científico

Como padres y madres nos preocupa que nuestros hijos aprendan matemáticas, porque somos conscientes de que les abrirán las puertas del conocimiento científico y ampliarán sus opciones profesionales en el futuro. Pero también porque su aprendizaje desarrollará su pensamiento lógico-deductivo y les permitirá tomar decisiones relevantes de su vida adulta de forma crítica y argumentada, convirtiéndolos en ciudadanos más libres y más felices.

3.Sin motivación, no hay aprendizaje

¿Tu hijo se sabe la alineación de todos los equipos de primera división, pero no se sabe la tabla periódica? La clave está en el interés, la motivación.

La motivación es la base del aprendizaje

Está demostrado que la motivación es la base del aprendizaje. Cuando algo nos motiva, nos engancha, aprendemos. ¿Y cómo podemos conseguir que nuestros hijos se motiven estudiando matemáticas? Disfrutando con ellas. A conseguir esto nos va a ayudar Marina García en el webinar 'Claves para que nuestros hijos disfruten aprendiendo matemáticas'.