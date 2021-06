Mi querida Amalia: hace unos años me llamaste para darme una noticia que de sobra conocías era para mi mucho más que una gran noticia: abuela –me dijiste al teléfono-, ya me he matriculado en la Escuela de Magisterio. ¡Vaya si era algo muy importante! Ante todo y sobre todo porque en tu decisión no ha influido nadie, ni tan siquiera yo, tan amante de esta profesión que considero de tal categoría y grandeza que, sinceramente, siempre me he visto muy pequeña para ostentar el título de maestra, y el secreto de esta verdad, que hoy te confieso, lo entenderás algún día, porque ser maestro es como ser el espejo, el recipiente constante y auténtico donde se miran, del que beben los alumnos, cuyas vidas pasarán por tus aulas como pajarillos que van de paso y a los que tendrás, ante todo, que enseñar a volar en total libertad. Aquel día de tu nacimiento, cuando tu padre, mi querido hijo Ramón, allí en el hospital, donde yo te esperaba, salió a darme la noticia de que ya habías entrado en el mundo, las emociones y pensamientos me bloquearon de tal manera que un fuerte nudo atenazó mi garganta, y recuerdo que pedí a Dios, en ese momento, que cuidara de ti, que te ayudara siempre, que no te dejara jamás. Te he visto crecer, superando problemas, y siempre con voluntad y esfuerzo.

Delante de mí aquella fotografía de la maratón, en la que, a pesar de un dolorcillo en la rodilla, llegaste a la meta. No te importó ser la última, sino llegar. ¡Qué ejemplo de superación y esfuerzo! Alguien, estos días, ante tu excelente nota de selectividad, te repetía: puedes escoger mejor carrera, pero con gran gozo por mi parte, te oía repetir: yo quiero ser maestra. Y ya lo eres mi preciosa Amalia, una excelente maestra porque, entre otras razones, lo llevas en los genes, pero hoy, con la emoción a flor de piel, quiero decirte: todos, absolutamente todos los alumnos, debes empeñarte por completo en que sean auténticos, solidarios, creativos… felices.