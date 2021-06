Usted acaba de renovar en la dirección del IES Ategua pero es un cargo que lleva desempeñando durante 18 años.

Le aseguro que en los últimos tiempos me he hecho muchas veces esta pregunta y ciertamente no tiene fácil respuesta o, por lo menos, una única respuesta. El ejercicio de la dirección, tal y como yo lo concibo, se asienta en un compromiso ético con el centro y con la comunidad educativa que pretendes dirigir. Este compromiso, que es personal y por tanto intransferible, puede tener su origen en las más diversas circunstancias. En mi caso concreto, fui alumno de mi instituto y cuando regresé al mismo como joven profesor, tuve la enorme fortuna de coincidir durante varios cursos con Isabel García Recio (q.e.p.d.), anterior directora, mujer realmente excepcional de la que aprendí, entre otras muchas cosas, una ética del trabajo responsable, una honradez en el esfuerzo y un amor por este instituto y por las personas que cada día le dan vida, un ejemplo que me ha servido de guía y sostén durante todos estos años.

En este curso marcado por la pandemia, no exento de dificultad para los centros educativos, ¿ha sido de especial complejidad el procedimiento de selección para directores?

A nadie se le escapa la enorme dificultad que ha tenido tanto el inicio como el desarrollo de este curso. En este sentido, el desarrollo de cualquier otra actividad, de cualquier otra actuación, ha supuesto un esfuerzo sobrevenido que han tenido que llevar a cabo unos equipos directivos y unos claustros , como digo , ya de por sí sobrecargados. Quiero pensar, que cuando, a pesar de esta realidad excepcional, la Administración mantuvo el proceso de selección de la dirección, sopesaría los efectos que tendría paralizar dicho proceso y tener que prorrogar, por tanto, nuestros cargos de manera extraordinaria.

Como director de un IES, ¿cuáles son las situaciones más difíciles de manejar a las que se enfrenta?

La vida diaria de los centros es tan rica en matices, tan variada y tan cambiante que me resulta complicado establecer cuáles son las circunstancias más complejas y difíciles de manejar. En concreto, durante este curso, que ahora comienza a declinar, ha sido especialmente compleja la organización y desarrollo de todas las actuaciones relacionadas con el desarrollo del protocolo Covid que han modificado de manera significativa, la organización y la vida del centro.

¿Qué cualidades debe tener un buen director de centro?

Un director o directora (prefiero hablar de equipo directivo) debe tener una cierta capacidad de abstracción que le permita superar el vaivén cotidiano para poder interrogarse sobre lo que desea para su centro en el futuro. Y prefiero hablar de «equipo», porque la envergadura de la tarea es de tal calibre que, lo que ahora se define como liderazgo distribuido y compartido, resulta absolutamente necesario.

¿Tiene intención de volver a presentarse en 2025?

Por ahora prefiero centrar los esfuerzos en desarrollar nuestro nuevo Proyecto de Dirección durante los próximos años que, sin duda, serán apasionantes.