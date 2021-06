A pesar del reto que suponen todas las restricciones derivadas de la crisis sanitaria originada por el covid y las limitaciones que están teniendo los centros educativos durante el presente curso académico, en el CEIP Guillermo Romero Fernández han hallado una vía para ampliar el horizonte de su alumnado y poder desarrollar su competencia comunicativa en lengua inglesa. Por primera vez, este centro ubicado en Alameda del Obispo, ha establecido conexión en línea con alumnos de Finlandia, para comunicarse en inglés. Esta experiencia piloto llevada a cabo con alumnado de 1º de ESO se extenderá al resto del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria. Se trata de una actividad que ha sido cofinanciada por el programa Erasmus + de la Unión Europea. Explica la coordinadora de la iniciativa, la profesora de inglés Maribel Velasco, que antes de llegar al momento de la conexión hubo mucho trabajo previo. «Todo comenzó cuando decidimos solicitar financiación para un proyecto educativo europeo en el marco del programa Erasmus + en la convocatoria 2019 y fue seleccionado. Nuestro proyecto KA101-denominado Ampliando Horizontes, incluía una movilidad de profesorado para conocer en profundidad el sistema educativo finlandés y así poder implementar en nuestro centro la metodología utilizada en sus aulas. Lamentablemente, una semana antes del viaje a Finlandia se declaró el estado de alarma por la pandemia y se cerraron los aeropuertos».

Protagonistas

Resulta curioso, según Velasco, cómo los alumnos han descubierto la relevancia de aprender una lengua extranjera, «algo que habían oído muchas veces en clase pero que la práctica les ayudó a asimilar». A todos les impactó el hecho de que los estudiantes finlandeses supieran, además de su lengua materna, inglés y sueco. «Mis compañeros y los alumnos de Finlandia hemos estado hablando por un chat para conocernos todos a la vez. Me ha encantado hacer esta actividad porque ha estado muy divertida y me he reído mucho porque ha habido momentos muy graciosos. Ellos eran muy simpáticos y muy amables, un poco bromistas pero muy graciosos. Me ha encantado hablar con ellos», afirma Irene, una de las alumnas participantes. Su compañera Daniela apunta que «al principio, hemos hablado con todos los alumnos de una clase en un chat grupal, donde se podían ver los mensajes de todos. Después, nuestra profesora de inglés nos asignó una persona en concreto para poder hablar en un chat por privado. Me gustaría poder repetir esta actividad o hacer un tipo de videollamada».

Para Maribel Velasco no cabe duda de que tan pronto como sea posible, realizarán la movilidad que quedó suspendida por la pandemia si bien «el contacto establecido entre ambos centros, ha propiciado que participemos conjuntamente en dos proyectos en la plataforma educativa segura etwinning junto a otros países europeos como Francia, Eslovaquia o Lituania. Después de esta primera experiencia estamos planeando ya realizar una videoconferencia».

Esta actividad no requiere que el alumnado tenga un alto nivel de conocimiento de inglés y ofrece muchas posibilidades de aprendizaje.