La Asociación de Centros de Enseñanza de Idiomas de Andalucía (ACEIA) ha vuelto a recibir un año más el apoyo de la Federación Nacional de Centros de Enseñanza de Idiomas (FECEI) y el reconocimiento del sector de idiomas a nivel nacional. Uno de los proyectos premiados ha sido el de la escuela Academia Británica, con presencia en Córdoba y Huelva, que se ha alzado con el Premio FECEI Top Buena Metodología por su proyecto Ñglish Conference 2021 for teachers of English and Spanish - Teaching in the new normal, puesto en marcha por Academia Británica de Córdoba y Huelva, junto a otras escuelas Internacional House de España. En 2020 varios de estos centros decidieron unir fuerzas para ayudarse a superar los retos que les proponía un curso tan atípico.

De ese grupo nació la idea de organizar una conferencia donde compartir conocimientos, ideas, técnicas y experiencias con la comunidad de la enseñanza y aprendizaje de idiomas a nivel local, nacional e internacional, haciendo gala del talento local y revitalizando el sector atendiendo a nuevos formatos, nuevas ideas, preparación de exámenes y español con el fin de llegar a profesionales de todo el país.