Si quieres aprender inglés, nunca es tarde (ni pronto). Ahora es el mejor momento para conseguir tus objetivos o los de tu familia. La escuela CLC Idiomas vuelve a abrir su periodo de matriculación para preparar nuevos cursos, para todas las edades, y estructurados en función del nivel inicial y los objetivos a alcanzar. Hay quien busca aprender inglés para conseguir una certificación y poder defenderse sin dificultades en otro idioma, como inglés o francés, para encontrar un trabajo o poder emprender con la vista puesta en el mercado internacional; y hay quienes, como las personas de cierta edad, que solo quieren “adquirir los conocimientos necesarios para poder viajar, cuando se pueda, o por el simple hecho de mantener su mente activa y seguir aprendiendo cosas nuevas”, relata el CEO de CLC Idiomas, Eduardo J. Villaseca.

A nadie se le escapa que en España ha existido y existe una asignatura pendiente (que no la única) que deja a los españoles en evidencia cada vez que tenemos que mantener una conversación de más de dos palabras con un extranjero. El aprendizaje de un segundo idioma y, por tradición, del inglés, es como esa herida que no termina de curarse. Y como suele decirse, para muestra un botón. Recuerden aquel discurso de 2013 de Ana Botella con su “relaxing cup of café con leche” con el que pretendía conseguir las Olimpiadas para Madrid. Pero al igual que la entonces alcaldesa de los madrileños, no han sido pocos los españoles de la esfera pública que han desvelado el poco dominio de la lengua anglosajona.

La sociedad española en general tiene un nivel bajo de inglés, de hecho, más de la mitad no lo habla directamente. Los datos del informe EP English Proficiency Index de 2020 sitúan a España en la posición más baja de Europa en el dominio del idioma. Así pues, la misión de CLC Idiomas no es otra que poner su grano de arena para que esos datos mejoren.

MÁS DE 20 AÑOS DE EXPERIENCIA

Dentro de la cartera de empresas y servicios que ofrecía Cajasur, en 1999 nació CLC Idiomas, convirtiéndose en poco tiempo en uno de los centros referencia para el aprendizaje de lenguas extranjeras en Córdoba. Sería en 2016 cuando un grupo inversor andaluz comprara la compañía, dejando de pertenecer a Cajasur tras la llegada de la Kutxanbank. Desde entonces, CLC Idiomas no ha dejado de crecer “y no vamos a dejar de hacerlo. Tenemos voluntad de crecimiento. A los dos centros propios que tenemos, en junio se unirá uno en Posadas. También abriremos un centro propio en la provincia de Sevilla dentro de poco. Así que nuestra idea es seguir en nuestra trayectoria creciente”, apunta Villaseca. A esto, añade que “hoy por hoy somos la escuela colíder en Córdoba y provincia con más de 2500 alumnos. Nuestra metodología se encuentra certificada y nuestros profesores con mayoritariamente nativos, pero con titulación académica para la enseñanza. Todo ello hace que todos nuestros cursos, ya sean en nuestros propios centros o en los asociados -en los que imparten las clases de idiomas-, tengan un mismo modelo y una alta rigurosidad en los procesos de enseñanza”.

INMERSIÓN REAL EN EL IDIOMA

La certificación ISO 9001 de AENOR es una de las garantías de la más alta calidad con las que cuenta CLC Idiomas, que también ha recibido varios galardones del premio "Cambridge English Achievement Award". Todo suma para poner en valor que su propia metodología es sinónimo de éxito.

El político estadounidense Benjamin Franklin dijo en una ocasión: "Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo". Una frase que CLC Idiomas hace suya y sobre la que se sustenta una de las principales bases de su método: la inmersión real. ¿Qué es esto? “Pues es vivir el idioma, pensar en el idioma… En clase, y desde que entras a los centros, solo se escucha y se habla el idioma lectivo para que el alumno afine su comprensión y se comunique con fluidez”, explica el CEO de CLC Idiomas.

La pandemia no ha sido la causa de que sus clases sean de grupos reducido, “esto también es el secreto de nuestro éxito, nunca hemos tenido grupos de más de ocho personas”. De ahí que su enseñanza tenga un alto grado de personalización. Algo sobre lo que Eduardo J. Villaseca matiza que “antes de incluir a alguien en un grupo nos aseguramos, con unas pruebas de nivel personalizadas y gratuitas, de que compartan el mismo dominio del idioma”.

Lo que sí ha provocado la crisis sanitaria del Covid 19, ha sido “un cambio radical en la oferta online de la escuela”. Villaseca reconoce que el confinamiento “nos hizo tambalear, ese tiempo de actividad cero fue duro. Teníamos dos opciones: cerrar o apostar. Apostamos y ganamos. Fuimos capaces de trasladar toda nuestra metodología para poder impartir todos los cursos online. Huimos de lo que llaman ‘formación’, cuando realmente es mero entretenimiento, no todo vale en la enseñanza de idiomas. Nosotros seguimos nuestro método y es lo que nos hace mantener nuestro nivel”.

LA EMPLEABILIDAD Y EL EMPRENDIMIENTO

“Saber inglés no garantiza un empleo, pero si es una variable determinante para conseguirlo”. Villaseca deja claro que, hoy por hoy, “ya no valen esos curriculum en los que aparecía ‘Inglés hablado: medio’. Eso quedó en el olvido. Hoy hay que llevar una certificación por delante para justificar el nivel que se tiene. En este apartado también somos especialistas y tenemos un índice de éxito de entre el 90 y 94 por ciento de los alumnos que se examinan”.

CLC idiomas es centro preparador oficial de Cambridge y examinador de Trinity College en los idiomas inglés, francés o alemán; además, es centro preparador oficial del Instituto Cervantes para la lengua castellana.

Dentro de los servicios que ofrece la empresa, en los últimos años se ha focalizado mucho en los cursos para profesionales. Sobre todo para aquellos empleados de empresas que están en el mercado internacional, “algo cada vez más común en nuestra comunidad, por lo que es vital tener una plantilla bien preparada para ser competitivos en el mercado global”. De mismo modo, Eduardo J. Villaseca apostilla que “para el emprendimiento con garantías es igualmente importante poseer una buena base de idioma extranjero. Por desgracia hemos conocido muchos negocios que, a pesar de tener un buen producto para exportar, se han visto muy limitados por no dominar el idioma del mercado internacional”.

Para los que tienen algo más de tiempo, CLC Idiomas plantea cursos anuales, que pueden ser presenciales o bien online. Y para los que disponen de menos tiempo o les urge más la preparación de cara a una certificación, para ellos lo ideal son los cursos intensivos , para todas las edades y todos los niveles.

