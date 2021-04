Lola, como le suelen llamar, se sienta hoy en su despacho ubicado en un centro educativo con unas instalaciones de primera, pero recuerda cómo hace ya muchos años otros compañeros y ella partían de cero en el antiguo CEIP Califato. Tanto era así, que ella hacía las veces de directora, tutora, jefa de estudios y conserje. Don de la ubicuidad.

-Cuénteme cómo ha sido este cambio, sus primeras sensaciones.

-Han sido un poco contradictorias, me explico... Hemos pasado cinco años en un centro que hemos adaptado, reformado y mejorado para que el alumnado estuviera en las mejores condiciones posibles y en el fondo nos daba un poco de pena dejarlo. Por otro lado, nos daba un poco de vértigo entrar en un edificio tan enorme y adaptarlo, sobre todo, a la nueva situación de pandemia, sin apenas conocer las instalaciones. Para ello hemos trabajado todo el verano sin descanso y no sin dificultades porque aunque el edificio es nuevo no significa que estuviese completamente preparado y listo para funcionar. Ahora seguimos teniendo mucho trabajo burocrático por lo que apenas nos queda tiempo para ir decorando y hacer un centro acogedor y bonito, pero poco a poco lo vamos consiguiendo. Sin duda El alumnado ha sido el que ha disfrutado más con el cambio a las nuevas instalaciones.

-Salvando las distancias, ¿ qué es lo que más agradece del cambio?

-La cantidad de espacios de los que disponemos ahora, el comedor propio, ya que antes teníamos que desplazarnos al CEIP Mediterráneo, el gimnasio, que tiene una dotación deportiva maravillosa, las pistas y zonas de recreo que son enormes... pero sin duda, uno de los mejores logros es que el concejal de educación e infancia, Manuel Torrejimeno, me haya concedido tener una conserje pues llevábamos 5 años sufriendo esta carencia con 237 alumnos, 2 aulas de autismo y realmente ha sido muy complicado. Él supo ver la dificultad de tener un edificio con 3 puertas de entrada sin conserje y desde luego, cumplió su promesa por lo que le estaré eternamente agradecida.

-Estamos en pleno proceso de escolarización. ¿Cómo están yendo estos primeros días?

-Ya tenemos bastantes solicitudes. En este aspecto he de destacar que llevamos yendo a sorteo 3 años consecutivos y que el curso pasado fuimos el colegio de la Zona 7 Brillante-Noreña con más solicitudes, por lo que nos sentimos muy orgullosos. Nuestro grupo de docentes elaboran una excelente labor pedagógica y eso las familias lo saben y lo transmiten de unos a otros, por lo menos eso es lo que nos dicen cuando vienen a dejar las solicitudes.

-¿Se sienten especiales por haber estrenado centro?

-Nos sentimos especiales en el sentido de que hemos tenido una capacidad de trabajo tremenda para partir de cero, sin Plan de Centro ni miles de documentos que se hacen en los centros, ni AMPA... En el centro solo estaba conmigo Lucía, maestra trabajadora incansable. Nos tocó incluso ir a trabajar algún sábado o domingo, teníamos 30 alumnos... y estar ahora en el lugar y con el número de alumnado con el que contamos es motivo de satisfacción.