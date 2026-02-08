El Parlamentoy la calle

El anuncio del nuevo reglamento que ha de permitir la regularización extraordinaria de personas migrantes que cumplan determinados requisitos a partir de este mes de abril ha generado opiniones encontradas. Lógicamente, elogios y satisfacción entre los afectados y en las entidades sociales que promulgaron la iniciativa legislativa popular que ha derivado en esta medida y, asimismo, entre amplios sectores del empresariado y también en instituciones como la Iglesia católica, con un apoyo explícito de la Conferencia Episcopal. Una regularización de este tipo no se llevaba a cabo desde la época de Rodríguez Zapatero y, a lo largo de la historia reciente, se han vivido procesos similares tanto bajo gobiernos del PSOE como del PP, aunque siempre se habían hecho con el correspondiente trámite parlamentario. Esta séptima regularización, sin embargo, se produce en unos momentos en los que como hemos explicado muchos ayuntamientos y muchas poblaciones viven la inmigración desordenada con cierta preocupación por cuanto, aunque la mayoría de los españoles reconocen la necesidad de acoger a estos trabajadores, la realidad es que en un primer momento presionan sobre los servicios públicos. La regularización ayudará ciertamente a mejorar esta situación, pero la manera como se ha anunciado y la falta de consenso alertan de un posible efecto llamada que vuelva a iniciar la espiral del desorden.

El uso partidista de la medida por parte del Gobierno, que solo la ha acordado con uno de sus socios que no le garantizaría si la tramitara, como debería, en el Congreso ha tenido respuesta partidista por parte del PP, que ha intentado que la Unión Europea frenara el proceso, pero ha sido la propia Comisión Europea quien ha recordado que es competencia de los Estados miembros decidir de qué manera gestionan la situación legal de las personas que ya viven y trabajan en ellos. Vox ha seguido a lo suyo sin un mínimo sentido de la realidad política y social.

Tanto a nivel humanitario como en el entorno macroeconómico, la regularización presenta evidentes bondades, empezando por el más obvio. Cuando un número tan elevado de personas se hallan en un limbo legal y cuando las estadísticas nos informan que es en buena parte gracias a sus aportaciones que crece la economía del país, el problema deja de ser individual y pasa a ser estructural. Y solo puede solucionarse con una medida que proporcione permiso de trabajo y residencia, es decir, mayor claridad contractual y menor riesgo de proliferación del mercado negro y de la economía sumergida, como pidió hace unos meses la organización empresarial Fomento del Trabajo.

Esta regularización debe implicar una gestión transparente del proceso, con la acreditación correcta que prevé el reglamento, y con la colaboración de entidades que puedan acoger una tramitación que se prevé multitudinaria. Y con el objetivo de conseguir más competitividad, más seguridad jurídica, y una mejor convivencia.

Hay que denunciar las falsedades que se han hecho en un entorno de alta crispación, como por ejemplo que la regularización está pensada como un arma electoral. Cabe recordar, entre otras cosas, que los migrantes que se adhieran a la regularización no adquieren en ningún caso la nacionalidad española. Lo deseable hubiera sido llegar a esta medida a través de un amplio consenso, no buscado por quien impulsa la medida aunque luego lo reclame, pero también sería positivo para el país que no fuera percibida como una acción capitalizada políticamente, sino como aportación al progreso social que todos buscamos. n

En un régimen parlamentario como el español, las cámaras tienen una función legislativa y otra de control de la actividad del Ejecutivo. En el primer caso, que hemos analizado ya en varias ocasiones, la productividad de la legislatura en curso no ha sido precisamente destacable debido a los crecientemente inestables apoyos parlamentarios del Ejecutivo, con la imposibilidad de aprobar unos presupuestos de nueva planta como señal más significativa y deplorable. ‘El Periódico’, del grupo Prensa Ibérica como Diario CÓRDOBA, ha analizado de qué forma los partidos de la oposición, y los socios de Pedro Sánchez, han ejercido esa segunda función de control a través de un mecanismo específico, las preguntas orales al Ejecutivo presentadas en los plenos y comisiones del Congreso y del Senado. Y en concreto, hasta qué punto los temas en los que han puesto el foco en estas 3.890 preguntas registradas (1.751 en pleno y 2.139 en comisiones) se corresponden con las principales inquietudes de los españoles, a partir de los resultados del último barómetro del CIS, o cuando menos con las preocupaciones específicas de sus respectivas bases electorales o de los territorios que representan.

La comparativa confirma, hasta cierto punto, la existencia de una brecha entre el discurso político entre las paredes de las cámaras y los intereses ciudadanos. Mientras que la vivienda, por ejemplo, es la primera preocupación para el 19% de los españoles, por encima de cualquier otra (y supone una de las tres primeras inquietudes para el 40%), solo el 3,8% de estas actuaciones de control de los grupos de la oposición y los socios de Gobierno interpelan al Gobierno sobre estas políticas. Una distancia entre la teatralidad parlamentaria y la realidad que no hace más que sumarse a los motivos para el alejamiento y el descrédito de la política entre cada vez más españoles. Otras carpetas (la sanidad, las infraestructuras...), apuntan los datos, parecen quedarse limitadas a la actuación de los partidos con una base territorial concreta afectada por un problema específico, aunque hayan saltado a primera línea cuando pueden ser útiles como ariete contra el adversario en la política y escena mediática llamadas abusivamente nacionales. Cuando los problemas del ferrocarril afectaban a regiones infradotadas como Extremadura o descuidadas como Cataluña probablemente ocuparon menos espacio parlamentario que cuando los problemas se hicieron notar en la capital.

Con todo, la agenda parlamentaria responde tanto a la necesidad, insuficientemente atendida, de representar y reflejar las demandas y necesidades de la sociedad, como a la voluntad de intervenir e influir en ella a través de gesticulaciones y aspavientos de cara a las cámaras (las de los medios). Y cabe preguntarse si con cierto éxito. Las distintas opciones del barómetro del CIS que indican insatisfacción hacia la política (corrupción, inestabilidad política) son mencionados como primera preocupación por el 41% de los encuestados, coincidiendo con el hecho de que los grupos parlamentarios utilizan las preguntas al Gobierno mayoritariamente (es el tema más citado, aunque en un 16% de las preguntas) para confrontar con Sánchez o con sus ministros y abordar cuestiones relativas al Gobierno y partidos. Algo que también se reproduciría, probablemente, en las réplicas que desde el Ejecutivo se dan a estas interpelaciones. ¿Representa este sesgo autorreferencial de la clase política, retransmitido diariamente, a la realidad de la calle, o es su discurso el que ha conseguido inyectar la polarización en parte de la ciudadanía? En cualquier caso, a la hora de reclamar responsabilidad a nuestros representantes, eso debería incluir tanto una exigencia de que atiendan a las necesidades reales como que dejen de erigir muros y fronteras que acaben viciando la calidad del debate parlamentario y, si eso se enquistase, la convivencia democrática. n