Los autónomos se exponen a varias sanciones por parte de la Agencia Tributaria, que puede multarlos por diferentes motivos. Uno de los más claros es que estos trabajadores por cuenta propia no hayan presentado sus declaraciones de la renta, así como las del IVA y del IRPF.

Además de no haber realizado el trámite, cumplimentar de forma errónea los modelos 303 y 130 de Hacienda, correspondientes respectivamente al IVA y al IRPF y que se entregan cada trimestre, también es motivo de sanción. Uno de esos errores -de los más habituales por parte de los autónomos- es presentar gastos deducibles que no lo son. Esto puede ocurrir cuando se presentan varias facturas procedentes de un mismo comercio y algunas de ellas corresponden a gastos deducibles y otras a gastos no deducibles. También podría pasar que no se contabilice el IVA de una factura perdida y que haya problemas cuando el cliente sí que la declare y la Agencia Tributaria investigue.

¿Cuánto son las sanciones?

Por lo general, Hacienda determina la cuantía de las sanciones en función del monto del error, además de la gravedad de la equivocación. Según estos parámetros, el total de la multa puede oscilar entre el 50% y el 150% de la cantidad afectada. Además, si las autoridades deciden que ha sido intencionado, a continuación puede realizarse una investigación completa sobre la actividad del autónomo.

Cuando la declaración se presenta fuera de plazo, la multa aumenta en función del tiempo que se prolongue el retraso. Durante los primeros tres meses, el recargo es de un 5% sobre el monto pendiente. Entre 3 y 6 meses la sanción pasa a ser del 10%, y entre los 6 meses y el año se convierte en un 15%. Si el retraso supera el año se aplicará un 20% y, además, un 3,75% de intereses de demora.