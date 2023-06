La campaña de la Renta encara su recta final, pero los contribuyentes obligados a hacer la declaración aún tienen tiempo hasta el 30 de junio para cumplir con el fisco.

En los dos primeros meses de campaña, hasta el pasado 1 de junio, la Agencia Tributaria había recibido 13,8 millones de declaraciones, un 6,4% más que en las mismas fechas del pasado año, según informó en un balance.

Según ese informe, 7,8 millones de contribuyentes habían recibido ya su devolución, un 5,47% más, por un importe total de 5.390 millones, un 10,1% más. De esta manera, se resolvieron el 77,2% de las devoluciones solicitadas y se abonaron el 68,8 % de los importes reclamados.

La Agencia también recibió 2,9 millones de declaraciones a ingresar, un 3,35% menos, por un importe total de 4.074 millones, un 7,5% más.

Muchos de los contribuyentes que se encuentran en esta segunda situación se preguntan por la fecha en la que Hacienda cobrará el importe que resulte a pagar. La respuesta dependerá de la forma elegida para hacer efectivo el abono, ya que la Agencia Tributaria ofrece diferentes posibilidades.

Pago fraccionado de la renta

Por defecto, la Agencia Tributaria ofrece la opción del pago fraccionado, que no tiene recargo. En este caso, el primer cobro, un 60% del total, se realiza en el momento de presentar la declaración de la renta o el 30 de junio. Para el segundo, el del 40% restante, el contribuyente tiene de plazo hasta el 7 de noviembre de 2023.

Pago único de la renta

El pago de una sola vez se puede efectuar desde el inicio de la campaña hasta el día 27 de junio. En caso de que sea por domiciliación bancaria, la Agencia Tributaria hará el cargo el día 30. Pero el abono se puede realizar también mediante un pago electrónico o con un documento de pago en una entidad financiera asociada.

Aplazar el pago

Sin embargo, también se puede solicitar un aplazamiento. Esta posibilidad no exige ningún tipo de justificante si la cantidad no supera los 30.000 euros. El aplazamiento se tramita a través de Renta Web al presentar la declaración de la renta. En primer lugar hay que marcar la casilla 'No fraccionado', seleccionar la opción 'Otras modalidades de pago' y después pulsar en 'Reconocimiento de deuda', con solicitud de aplazamiento.

Eso sí, aplazar nuestras deudas con Hacienda tiene un coste que se fija en los Presupuestos Generales del Estado y que para el ejercicio de 2022 se estableció en un tipo de interés del 3,75%.