Cuando todavía falta casi mes y medio para que concluya la campaña de la Renta, hay personas aún despistadas que no saben que están exentas de tributar en el IRPF. En la declaración de la Renta hay que incluir todas las rentas: los rendimientos del trabajo, del capital mobiliario e inmobiliario, los ejercicios de actividades económicas, las ganancias y las pérdidas patrimoniales.

No obstante, existen una serie de supuestos en los que no hace falta tributar, cuando esto ocurre nos encontramos ante una renta exenta. Las rentas exentas no se tienen en cuenta para determinar el límite de la obligación de declarar y, salvo excepciones, como por ejemplo en el caso de la exención por reinversión en vivienda habitual, no las tienes que incluir en tu declaración. Hacienda especifica que "sólo está exenta la renta que se califique expresamente como tal en la normativa de IRPF o en otra ley y no se puede invocar la exención fuera de los casos recogidos en las leyes".

En el artículo 7 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) se detalla todos los supuestos casos en los que se aplica la exención de la renta. Pero hay algunas que son más importantes que otras, a continuación explicamos cuáles son: