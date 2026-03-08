Así se están preparando los nuevos líderes digitales: gratis, online y con reconocimiento universitario
Dos cursos online de Inteligencia Artificial y Liderazgo, de 4 a 8 semanas, para trabajadores y directivos de pymes que quieren liderar el cambio tecnológico sin coste alguno
Víctor Pérez
La era digital exige acción
La transformación tecnológica ya no es patrimonio exclusivo de las grandes corporaciones. Las pequeñas y medianas empresas españolas están protagonizando su propia revolución digital, impulsadas por la formación y el talento de sus equipos. En el centro de ese cambio está Femxa, que ofrece una formación 100 % subvencionada para trabajadores y directivos dispuestos a liderar el futuro.
En el marco del programa Generación Digital PYMES, impulsado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y liderado por la Fundación EOI dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), esta formación 100 % subvencionada permite actualizarse sin coste para el alumno.
El cambio digital ya no es opcional, es la condición para seguir creciendo
Formación de vanguardia con reconocimiento universitario
Los cursos de Inteligencia Artificial y Big Data y Liderazgo y gestión del cambio, ambos con diploma Femxa y título certificado por la Universidad Nebrija (6 ECTS), combinan flexibilidad, rigor académico y orientación práctica.
La flexibilidad y la calidad son los pilares de esta nueva forma de aprender
El modelo de aprendizaje es híbrido: una parte online que el alumno completa a su ritmo y otra parte en aula virtual. Están pensados para trabajadores , fijos discontinuos, autónomos, y directivos de pymes de hasta 249 empleados.
La formación combina clases en directo en el aula virtual:
De lunes a jueves: 10:00–12:00 | 18:00–20:00 | 20:00–22:30h.
De lunes a viernes: 09:00–13:10 | 16:30–20:40h.
Fin de semana: viernes 16:00–21:00 + sábado 09:00–14:00h.
Turnos: alternancia mañana y tarde + parte online a tu ritmo.
Inteligencia Artificial y Big Data: el valor de los datos en la empresa
El curso de IA y Big Data capacita a los profesionales para aprovechar los datos como motor de innovación y competitividad. Enseña a analizar información, automatizar procesos y aplicar soluciones de inteligencia artificial para tomar decisiones más rápidas y precisas.
El enfoque es completamente práctico. Los participantes aprenden a implementar herramientas reales que mejoran la eficiencia de cualquier pyme, con tutores expertos y contenidos actualizados.
La inteligencia artificial ya no es el futuro: es la herramienta del presente
Liderazgo y gestión del cambio: el nuevo ADN de las pymes
El segundo itinerario está dirigido a quienes desean liderar la evolución digital desde dentro de sus organizaciones. El curso de Liderazgo y gestión del cambio proporciona herramientas de gestión del talento, comunicación, innovación y cultura colaborativa.
Este programa se centra en el factor humano: porque la transformación no empieza con la tecnología, sino con las personas. Aprender a guiar equipos, generar confianza y fomentar la creatividad son las claves del éxito empresarial en la era digital.
Formación flexible, acompañamiento continuo
El modelo Femxa elimina las barreras habituales de la formación tradicional. No es necesario pedir permiso a la empresa ni disponer de créditos formativos. Todo el proceso se gestiona online, con acceso desde cualquier dispositivo y acompañamiento personalizado durante todo el aprendizaje. Para obtener el título, es imprescindible permanecer conectado al aula virtual durante toda la sesión.
La formación no interrumpe tu trabajo: lo impulsa
Además, quienes superen la formación podrán acceder gratuitamente a módulos avanzados avalados por la Universidad Nebrija, como Transformación Digital (75 horas | 3 ECTS) o Competencias Digitales Avanzadas (50 horas | 2 ECTS).
Una formación con respaldo institucional
El programa Generación Digital PYMES se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado con fondos europeos Next Generation EU. Su objetivo es reforzar el tejido empresarial español y dotar a los trabajadores y directivos de las herramientas necesarias para afrontar los retos de la economía digital.
La innovación real nace cuando se invierte en conocimiento
Este impulso no solo mejora la productividad de las empresas, sino que contribuye a crear un modelo económico más competitivo, sostenible y preparado para el futuro.
Cómo inscribirse
Los cursos se inician cada dos semanas desde del 30 de octubre, de modo que puedas elegir la fecha que mejor te convenga. La convocatoria finaliza el 13 de abril.
- Cancelado el vuelo de regreso de los 30 turistas de Montilla atrapados en Dubái por la guerra con Irán
- Senderismo en Córdoba: la ruta que conduce hasta un lugar sagrado en la sierra (y que puedes hacer en unas 3 horas)
- Estafada y sin hogar: Ángela Figuerola, con 57 años y una pensión, espera el desahucio de su vivienda en Córdoba
- La Guardia Civil investiga la muerte violenta de un hombre en Montemayor y detiene a una mujer
- José Alberto López, entrenador del Racing de Santander: 'Me gusta ver al Córdoba CF, es uno de los equipos más presionantes de Europa
- Lubna de Córdoba, la esclava que creció en Medina Azahara y dirigió la mayor biblioteca de Occidente
- Atrapadas en una isla de Tailandia: la odisea de seis cordobesas por la cancelación de vuelos y la falta de apoyo consular
- Empleo prevé una segunda convocatoria de cursos en Córdoba para la Base Logística del Ejército de Tierra