Así se están preparando los nuevos líderes digitales: gratis, online y con reconocimiento universitario

La era digital exige acción

La transformación tecnológica ya no es patrimonio exclusivo de las grandes corporaciones. Las pequeñas y medianas empresas españolas están protagonizando su propia revolución digital, impulsadas por la formación y el talento de sus equipos. En el centro de ese cambio está Femxa, que ofrece una formación 100 % subvencionada para trabajadores y directivos dispuestos a liderar el futuro.

En el marco del programa Generación Digital PYMES, impulsado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y liderado por la Fundación EOI dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), esta formación 100 % subvencionada permite actualizarse sin coste para el alumno.

El cambio digital ya no es opcional, es la condición para seguir creciendo

Formación de vanguardia con reconocimiento universitario

Los cursos de Inteligencia Artificial y Big Data y Liderazgo y gestión del cambio, ambos con diploma Femxa y título certificado por la Universidad Nebrija (6 ECTS), combinan flexibilidad, rigor académico y orientación práctica.

La flexibilidad y la calidad son los pilares de esta nueva forma de aprender

El modelo de aprendizaje es híbrido: una parte online que el alumno completa a su ritmo y otra parte en aula virtual. Están pensados para trabajadores , fijos discontinuos, autónomos, y directivos de pymes de hasta 249 empleados.

La formación combina clases en directo en el aula virtual: De lunes a jueves: 10:00–12:00 | 18:00–20:00 | 20:00–22:30h. De lunes a viernes: 09:00–13:10 | 16:30–20:40h. Fin de semana: viernes 16:00–21:00 + sábado 09:00–14:00h. Turnos: alternancia mañana y tarde + parte online a tu ritmo.

El curso de IA y Big Data tiene un enfoque práctico y está orientado a resultados. / Dragos Condrea

Inteligencia Artificial y Big Data: el valor de los datos en la empresa

El curso de IA y Big Data capacita a los profesionales para aprovechar los datos como motor de innovación y competitividad. Enseña a analizar información, automatizar procesos y aplicar soluciones de inteligencia artificial para tomar decisiones más rápidas y precisas.

El enfoque es completamente práctico. Los participantes aprenden a implementar herramientas reales que mejoran la eficiencia de cualquier pyme, con tutores expertos y contenidos actualizados.

La inteligencia artificial ya no es el futuro: es la herramienta del presente

Liderazgo y gestión del cambio: el nuevo ADN de las pymes

El segundo itinerario está dirigido a quienes desean liderar la evolución digital desde dentro de sus organizaciones. El curso de Liderazgo y gestión del cambio proporciona herramientas de gestión del talento, comunicación, innovación y cultura colaborativa.

Este programa se centra en el factor humano: porque la transformación no empieza con la tecnología, sino con las personas. Aprender a guiar equipos, generar confianza y fomentar la creatividad son las claves del éxito empresarial en la era digital.

El curso de Liderazgo y Gestión del Cambio pone el foco en las personas, la innovación y la cultura colaborativa. / Freepick / DIARIO DE CORDOBA

Formación flexible, acompañamiento continuo

El modelo Femxa elimina las barreras habituales de la formación tradicional. No es necesario pedir permiso a la empresa ni disponer de créditos formativos. Todo el proceso se gestiona online, con acceso desde cualquier dispositivo y acompañamiento personalizado durante todo el aprendizaje. Para obtener el título, es imprescindible permanecer conectado al aula virtual durante toda la sesión.

La formación no interrumpe tu trabajo: lo impulsa

Además, quienes superen la formación podrán acceder gratuitamente a módulos avanzados avalados por la Universidad Nebrija, como Transformación Digital (75 horas | 3 ECTS) o Competencias Digitales Avanzadas (50 horas | 2 ECTS).

Una formación con respaldo institucional

El programa Generación Digital PYMES se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado con fondos europeos Next Generation EU. Su objetivo es reforzar el tejido empresarial español y dotar a los trabajadores y directivos de las herramientas necesarias para afrontar los retos de la economía digital.

La innovación real nace cuando se invierte en conocimiento

Este impulso no solo mejora la productividad de las empresas, sino que contribuye a crear un modelo económico más competitivo, sostenible y preparado para el futuro.

El curso de Liderazgo y gestión del cambio proporciona herramientas de gestión del talento, comunicación, innovación y cultura colaborativa. / Vadym Drobot

Cómo inscribirse

Los cursos se inician cada dos semanas desde del 30 de octubre, de modo que puedas elegir la fecha que mejor te convenga. La convocatoria finaliza el 13 de abril.