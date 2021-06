De mantenimiento, de administración, por realizar transferencias, por sacar dinero en cajeros ajenos a tu entidad financiera… son muchas las comisiones ligadas a tener una cuenta bancaria y más a aquellos clientes que no estén vinculados, es decir, que a pesar de tener una cuenta no tengan domiciliada la nómina, recibos o contratados otro tipo de productos (las condiciones varían dependiendo de la entidad).

Tras analizar once entidades financieras, HelpMyCash ha llegado a la conclusión de que junio y diciembre son “los meses en los que un mayor número de entidades cobra comisiones por el mantenimiento de sus cuentas”, explica Jessica Llavero, especialista en Bancos & Cuentas del comparador, quien añade que “Ibercaja es el que cobra esta cantidad, pero lo hace únicamente dos veces al año, por lo que en total su comisión de mantenimiento anual es de 120 euros, así que no es la entidad que más gastos aplica por el mantenimiento de una cuenta al cabo de un año”.

En este sentido, desde HelpMyCash aseguran que estos gatos no los pagan todos los clientes, sino aquellos que no han cumplido con las condiciones acordadas con la entidad.

Abanca es otra de las entidades que liquida sus comisiones por el mantenimiento de la cuenta de forma semestral, aunque esta entidad cobra algo menos, 50 euros al semestre, lo que supone un total de 100 euros anuales a los que incumplen las condiciones de su programa Cero Comisiones.

BBVA, por su lado, empezará el 15 de junio a aplicar su nueva política de comisiones a los titulares de la Cuenta Va Contigo. Los clientes que incumplan las condiciones pasarán de pagar 100 euros al año a pagar 40 euros al trimestre, es decir, 160 euros anuales. Esta modificación no aplica a todas las cuentas del banco y los requisitos prácticamente no han variado, por lo tanto, la mayoría de los que no pagaban hasta ahora, tampoco lo harán a partir de junio. Además, los titulares de la Cuenta Online Sin Comisiones podrán seguir disfrutando de una operativa gratuita como hasta ahora.

En cuanto a los clientes de la Cuenta Expansión de Banco Sabadell, pagarán una comisión trimestral en junio de 30 euros si no cumplen las condiciones de la cuenta, al igual que los de Unicaja o KutxaBank; mientras que Banco Santander aplica una comisión de 20 euros al mes desde inicios de este año a los clientes que no cumplen ningún requisito del nuevo programa Santander One. En total, los clientes del banco de Ana Botín pagan hasta 240 euros al año, el banco más caro junto con CaixaBank. Los clientes del banco rojo que sí están algo vinculados pagan 10 euros todos los meses y los que cumplen todos los requisitos no pagan nada.

Bankia, el banco recién absorbido por la entidad catalana, cobrará su comisión mensual, que puede alcanzar los 14 euros si el cliente no cumple ninguna condición del programa Por Ser Tú. En total, Bankia cobra al año 168 euros por la comisión de mantenimiento de cada cuenta, siempre y cuando el cliente no cumpla ningún requisito.

En el caso de ING, los clientes con un saldo de 30.000 euros o más en la Cuenta Naranja que no tienen sus ingresos domiciliados en el banco empezaron en abril a pagar cada mes 10 euros por el mantenimiento de la cuenta de ahorro y tendrán que pagarlos otra vez en junio.

Por último, Bankinter es el que menos cobra anualmente, explican desde HelpMyCash.com, teniendo una comisión de mantenimiento de 22,50 euros semestrales (45 euros anuales), aunque sin una fecha marcada en el calendario, ya que se cobran seis meses después de la apertura de la cuenta bancaria si no se cumplen las condiciones.

Aunque estos datos se relacionan con los clientes que no han cumplido con las condiciones acordadas, Llavero advierte de que el resto de usuarios “podrían pagar comisiones en junio por otros servicios en función de su operativa como, por ejemplo, el cambio de divisas, las transferencias internacionales fuera de la eurozona o el reintegro en cajeros que no pertenecen al propio banco” y aconseja cerrar las cuentas que ya no se usan para no seguir acumulando gastos.