El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, ha descartado este sábado que la compañía creadora de ChatGPT vaya a debutar en el parqué bursátil a corto plazo y aseguró que 2026 "sería un momento poco aconsejable para salir a bolsa", ante la prioridad de resolver los desafíos de seguridad de los modelos avanzados de inteligencia artificial (IA).

"No nos estamos apresurando a una IPO (oferta pública inicial). En realidad, creo que dado todo lo que está sucediendo con la seguridad, este sería un momento poco aconsejable para salir al mercado bursátil", ha señalado Altman durante una entrevista con la revista Fortune, en la que descartó de forma taxativa un debut durante 2026.

El ejecutivo ha subrayado que la matriz tecnológica continuará operando como firma no cotizada para esquivar presiones financieras externas: "Tenemos muchas cosas que hacer respecto a lo que se requerirá para la seguridad y la alineación", ha explicado, al tiempo que remarcó que la firma está dispuesta a tomar determinaciones contrarias al beneficio financiero inmediato de sus inversores en pos de salvaguardar el control humano sobre la tecnología.

Auditorías y moderación

Este verano, cientos de agentes de OpenAI se coordinaron de forma autónoma para acceder y vulnerar los sistemas de Hugging Face, situación que Altman describió en la entrevista de hoy como "leer una historia de ciencia ficción". El máximo responsable de OpenAI describió este suceso como la mayor llamada de atención y el principal punto de inflexión en la gobernanza interna de la empresa, lo que obligó a rediseñar de inmediato los protocolos de detección, reporte y contingencia ante fallos imprevistos de alineación.

"Estoy muy orgulloso de cómo la empresa se unió y estoy muy orgulloso de lo que hemos hecho desde entonces. Pero sí, fue como un 'ok, estamos en una liga diferente ahora'", anotó Altman.

Las declaraciones de Altman coinciden con un frente común de cautela en Silicon Valley. Este mismo sábado, el líder de OpenAI respaldó públicamente la petición de su principal competidor, el consejero delegado de Anthropic, Dario Amodei, para moderar la velocidad del desarrollo de la IA y permitir que evaluadores independientes auditen los sistemas con acceso equiparable al de su propia plantilla técnica.

Fuente: El Periódico