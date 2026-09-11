Lagarde enseña su perfil de halcón y prepara más subidas de tipos a corto plazo para domar una inflación prolongada

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, mostró el pasado jueves en Berlín el tono propio de un halcón. La máxima autoridad del Eurobanco —al menos por el momento, dados los intensos rumores sobre una posible salida temprana a Davos o a la política francesa— utilizó un tono especialmente agresivo para dejar claro un doble mensaje: la economía ha resistido el shock de Oriente Medio algo mejor de lo esperado, pero la inflación, con la situación actual, ha llegado para quedarse.

El BCE tomó ayer la decisión unánime de subir los tipos de interés en 25 puntos básicos, hasta el 2,50%, tras haberse concedido el verano para analizar las nuevas rondas de datos y evitar tomar una decisión precipitada. El supervisor presta especial atención a las perspectivas de inflación, que no han sido positivas, pero aún más a la tendencia de inflación subyacente. Esta métrica deja fuera del cálculo la energía y los alimentos, dos productos intensamente volátiles, para tratar de auscultar la verdadera tendencia inflacionista.

Pese a que esta última se mantuvo “relativamente estable” en julio, en palabras de la presidenta, la inflación general escaló desde el 2,9% al 3,3%. Los precios energéticos se dispararon un 14,3%, cuatro puntos más que el dato del mes anterior, propulsados "por el deterioro de los márgenes de refino", dijo Lagarde, dados los importantes daños a refinerías en Oriente Medio.

Inflación más baja, pero persistente

Al mismo tiempo, el BCE dio también sus proyecciones de inflación, condicionadas por el estado actual del conflicto. En el escenario que contempla que todo permanezca relativamente estable, el Eurobanco ve una media de inflación en el 3% en 2026, en el 2,5% en 2027 y en el 2,1% en 2028. Lagarde afirmó que la inflación ha sorprendido al ser “inferior a lo esperado”, pero también será “más persistente de lo previsto”. En el escenario más grave, con una guerra de años y una crisis de precio, el Eurobanco vería la inflación en el 5,4%.

"Así pues, nos encontramos ante estos dos fenómenos: mayor resiliencia, un mejor ajuste de la economía y una inflación más baja, pero más persistente", argumentó la banquera. Ante lo inequívoco de las cifras, Lagarde salió ante los periodistas con un mensaje claro: el BCE está dispuesto “a ajustar todos los instrumentos para garantizar que la inflación se estabilice”. Si esta frase se combina con las proyecciones de inflación, que no contemplan una vuelta al objetivo del 2% hasta 2028, la imagen que resulta es de la posibilidad de subidas adicionales antes de final de año.

Así, al menos, lo ha interpretado el mercado. Peter Groves, analista de MFS Investment Management, percibió en las declaraciones de Lagarde un “alto grado de vigilancia”. “Esto refuerza la idea de que sigue siendo posible un mayor endurecimiento monetario si el BCE lo considera necesario", subraya el economista.

En la misma línea, el economista de Aberdeen Investments, Felix Feather, ha destacado que el duro tono del comunicado sobre la decisión de tipos "dejó la puerta abierta a nuevas subidas de tipos si las presiones inflacionistas no se moderan", con lo que espera "que el BCE vuelva a subir los tipos en su reunión de diciembre".

La tasa neutral da la pista clave

Con esta imagen, las declaraciones de Lagarde ante la prensa dejan entrever un rumbo claro para el precio del dinero: más subidas. El BCE es siempre ortodoxo al mencionar, en cada comunicado, que no se compromete con ninguna senda predefinida en sus reuniones, adoptando un enfoque individual y únicamente basado en los datos más recientes.

A pesar de esta guía, Lagarde acostumbra a dar pistas veladas en referencia al futuro de los tipos. En esta reunión, la referencia fue dirigida a la tasa de interés neutral. Esta cifra, fijada por el BCE, es un umbral consensuado alrededor del cual se considera que los tipos ni frenan ni estimulan la economía.

Sin embargo, Lagarde afirmó ayer que esta tasa, actualmente en el 2,5%, exactamente donde están los tipos, está calculada “para situaciones no marcadas por la inestabilidad”, mientras que durante los últimos meses la economía ha tenido que someterse a fuertes perturbaciones. "Es una situación que puede cambiar de la noche a la mañana", sostuvo la banquera.

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“No le damos mucha importancia”, reconoció la banquera. En definitiva, pese a que los tipos están sobre el papel en el rango neutral, el BCE considera que la incertidumbre generada por las tensiones en Oriente Próximo no da lugar a la neutralidad, anticipando de forma velada más subidas en las próximas reuniones para tratar de conducir la economía a través de un periodo de inflación prolongada.