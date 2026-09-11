El Ibex 35 sube un 0,5% en la apertura y se acerca a los 19.800 puntos

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este viernes, la última de la semana, con una subida del 0,51%, hasta situarse en los 19.761,2 puntos, frente a los 19.659 enteros con los que cerró la jornada del jueves.

Los mercados mantienen la atención puesta en Oriente Próximo ante la escalada de las tensiones y la ausencia de una salida clara al conflicto entre Estados Unidos e Irán.

Washington y Teherán han intensificado en los últimos días sus ataques en torno al estrecho de Ormuz, en paralelo a la campaña de sanciones impulsada por Estados Unidos para aumentar la presión sobre la economía iraní y limitar su acceso a los mercados internacionales y al sistema financiero global.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este jueves que volvería a tomar las mismas decisiones respecto a la guerra con Irán, incluso si ello terminara perjudicando al Partido Republicano en las elecciones legislativas de mitad de mandato del próximo 4 de noviembre.

"Si tuviera que hacerlo de nuevo, haría exactamente lo mismo", afirmó Trump durante una entrevista en Fox News al ser preguntado sobre si se arrepentía de alguna decisión relacionada con el conflicto. "No creo en la palabra 'arrepentimiento'", añadió.

El Brent cede un 1,7%

En este contexto, el petróleo Brent, de referencia en Europa, bajaba un 1,7% en la apertura de las Bolsas europeas, hasta los 105,8 dólares por barril. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, retrocedía un 1,4%, hasta los 101 dólares.

La tensión en Oriente Próximo y el temor a un nuevo repunte de la inflación, impulsado especialmente por el encarecimiento de la energía, llevaron el jueves al Brent a superar los 107 dólares por barril y alcanzar máximos desde mayo. Al mismo tiempo, el gas natural llegó a niveles no vistos desde diciembre de 2022, año marcado por el fuerte encarecimiento de esta materia prima tras la invasión rusa de Ucrania.

En el apartado macroeconómico, los inversores estarán pendientes este viernes de la publicación del Índice de Precios de Consumo (IPC) de agosto en Estados Unidos.

En el ámbito empresarial, TSK, compañía tecnológica de ingeniería especializada en transición energética, digitalización y gestión de minerales críticos, ha comunicado antes de la apertura que obtuvo un beneficio neto de 44,8 millones de euros durante su primer semestre como cotizada. La cifra multiplica por 16 los 2,8 millones registrados en el mismo periodo del ejercicio anterior.

CaixaBank, por su parte, ha informado de que su programa de recompra de acciones propias, anunciado el pasado mes de mayo por un importe máximo de 500 millones de euros, alcanzó una ejecución cercana al 57% al término de su decimonovena semana.

Ferrovial ha dejado de cotizar desde este viernes en la Bolsa de Ámsterdam, mercado al que trasladó su sede social en 2023 con el objetivo de facilitar posteriormente su desembarco bursátil en Estados Unidos. La compañía seguirá negociándose en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, además del Nasdaq estadounidense.

Asimismo, Cox Asset México, filial de Cox Infrastructure Group, ha cerrado con éxito la colocación de una emisión de capital híbrido por 800 millones de dólares, unos 689 millones de euros.

En los primeros minutos de negociación en la Bolsa española, Naturgy lideraba las subidas del Ibex 35 con un avance del 1,6%, seguida de IAG, que ganaba un 1,4%, y Banco Santander, con una subida del 1,1%.

En el lado contrario, Solaria registraba la mayor caída del selectivo, con un descenso del 1,2%, mientras que Acciona retrocedía un 0,9%.

Las principales Bolsas europeas también arrancaban la sesión en positivo. Milán avanzaba un 0,8%; París, cerca de un 0,6%; Fráncfort, un 0,2%, y Londres, un 0,1%.

El comportamiento era distinto en Asia, donde predominaban las pérdidas. El Nikkei japonés cerró con un descenso del 1,9%, después de haber llegado a caer más de un 2%, mientras que el Kospi de Seúl perdió un 1,8%. La Bolsa de Shanghái retrocedió un 1,2% y el Hang Seng de Hong Kong se dejó un 0,7%.

Noticias relacionadas

En el mercado de divisas, el euro se mantenía prácticamente sin cambios frente al dólar, con un tipo de cambio de 1,1609 dólares por euro. En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono español a diez años subía hasta el 3,973%.