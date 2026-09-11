El déficit público crece al 1,89% del PIB en el primer semestre y el del Estado sube al 2,5% hasta julio

El déficit de las administraciones públicas, sin incluir la Administración local, se ha situado a finales de junio de 2026 en 33.668 millones, lo que supone un incremento del 6,4% respecto al del mismo periodo de 2025, con una ratio sobre el PIB del 1,89%, superior en 0,01 puntos porcentuales a del año pasado (1,88%).

De acuerdo a los datos de ejecución presupuestaria, publicado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), a finales de junio de 2026 se ha obtenido un déficit primario --que se obtiene al descontar los intereses-- de 11.619 millones, equivalente al 0,65% del PIB, e inferior en un 2% al déficit primario de 2025, con 11.858 millones.

En este periodo se han registrado un gasto extraordinario asociado con la dana por importe de 679 millones, frente a 3.337 millones en el mismo periodo de 2025. Si se descuenta el desembolso causado por esta catástrofe, el déficit público hasta junio se situaría en 32.989 millones, superior en un 16,5% al del mismo periodo de 2025.

En estos seis meses, la administración central ha obtenido un déficit de 22.531 millones, superior en un 14,1% al del mismo periodo de 2025, equivalente al 1,27% de dicha magnitud, ratio superior en 0,10 puntos a la de 2025.

De su lado, las comunidades autónomas han registrado a finales de junio de 2026 un déficit de 17.287 millones, superior en un 10,9% al del mismo periodo de 2025. No obstante, esta tasa de variación pasaría a ser del 10,7%, si se descuentan en ambos periodos los anticipos a cuenta del sistema de financiación recibidos del Estado, por importe de 4.414 millones en 2026 y de 4.010 millones en 2025.

En términos del PIB, el déficit a finales de junio de 2026 representa el 0,97% de esta magnitud, ratio superior en 0,05 puntos porcentuales a la del mismo periodo de 2025, del 0,92%.

Por último, los fondos de la Seguridad Social presentan a finales de junio de 2026 un superávit de 6.150 millones, superior en un 66,5% al del mismo periodo de 2025. En términos del PIB, la ratio de 2026 es del 0,35%, superior en 0,13 puntos a la de 2025.

El estado eleva su déficit un 13,5%

Hacienda también ha avanzado los datos del Estado hasta julio, un periodo en el que se acumuló un déficit, en términos de contabilidad nacional, de 44.539 millones, superior en un 13,5% al obtenido en el mismo periodo de 2025. En términos del PIB, el déficit de 2026 equivale al 2,5% de dicha magnitud, superior en 0,17 puntos porcentuales a la ratio de 2025.

Los datos de ejecución de julio incluyen la liquidación definitiva de 2024 del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y de las Entidades Locales, con un saldo neto conjunto a favor de ambas administraciones de 14.335 millones, frente a 13.627 millones en la liquidación de 2023.

También se ha efectuado la actualización de las entregas a cuenta de las Comunidades Autónomas correspondientes a enero-junio, con un impacto en el déficit del Estado de 11.139 millones, frente a 9.952 millones en 2025.

Los recursos no financieros --ingresos-- se han situado en 187.959 millones, cifra superior en un 11% a la de finales de julio de 2025. Del total de ingresos el 80,5%, 151.354 millones corresponden a impuestos, con un aumento del 10% respecto al mismo periodo de 2025.

Entre las principales figuras tributarias, hay que mencionar el aumento de los ingresos por IVA en un 5,9%, hasta los 64.918 millones, pese a que se recoge el efecto de las medidas temporales de reducción de la tributación energética aplicadas para contener el alza de precios.

De su lado, los ingresos por IRPF crecen un 20,4%, hasta los 46.652 millones, debido en parte a que los ingresos de la declaración anual de 2025 han sido superiores en un 18,5% a los de 2024; los del Impuesto sobre Sociedades un 13,8%, hasta los 16.561 millones; y los del Impuesto sobre la Renta de No Residentes en un 17,9%, hasta los 3.620 millones.

Caen los ingresos del impuesto sobre hidrocarburos

Destaca el descenso en los ingresos por el impuesto especial sobre hidrocarburos, del 5,9%, hasta los 6.836 millones. Los tipos aplicables de este impuesto se rebajaron con carácter temporal hasta el mínimo permitido por la UE y la medida ha estado activa hasta el 30 de junio.

A partir de esta fecha, esta medida se ha sustituido por una reducción gradual del tipo de gravamen del impuesto, de 15 céntimos/litro en el mes de julio, 10 céntimos/litro en el mes de agosto y 5 céntimos/litro en el mes de septiembre, para retornar en el mes de octubre al régimen ordinario. Además, se ha incluido una cláusula para reforzar de manera temporal el descuento si el precio de los carburantes supera determinados umbrales.

En el Impuesto Especial sobre la Electricidad se ha registrado un descenso del 25,4%, hasta los 683 millones, ya que el tipo impositivo se redujo temporalmente del 5,11% al 0,5% desde el 22 de marzo hasta el 31 de mayo.

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Por su parte, los empleos no financieros --gastos-- se han situado en 232.498 millones, con un aumento del 11,5% respecto a 2025, con 208.521 millones. Entre las operaciones de gasto de mayor peso están las transferencias entre administraciones públicas, que representan al 62,3% del gasto total, con 144.893 millones y un aumento del 9%.