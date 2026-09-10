Los bares y restaurantes facturan un 7,6% más en agosto pese a que apenas reciben más clientes: el ticket sube un 6,2%

No sube el consumo, suben los precios. Los bares y restaurantes cerraron agosto con un 7,6% más de facturación que en el mismo mes de 2025, aunque el número de operaciones apenas aumentó. Los datos recogidos por Sipos, filial de Sipay especializada en soluciones tecnológicas de pago para el sector Horeca (Hoteles, Restaurantes y Cafeterías), muestran que el número de tickets creció únicamente un 1,4% interanual.

La diferencia entre ambos porcentajes tiene una explicación clara: cada operación deja más dinero en caja. El ticket medio se situó en 25,42 euros, frente a los 23,94 euros registrados en agosto del año pasado. En un año, por tanto, el importe medio de cada ticket ha aumentado un 6,2%.

El dato dibuja un verano en el que el crecimiento de los ingresos de los establecimientos analizados procede mucho más del mayor importe de las operaciones que de un aumento significativo de su volumen. El estudio de Sipos contabiliza tickets, por lo que no permite determinar directamente si han acudido más o menos clientes, pero sí muestra que las operaciones registradas tienen un valor medio superior al de hace un año.

Este comportamiento se mantiene en el principal escenario de consumo. El 94% del volumen de tickets corresponde al consumo en sala, que elevó su facturación un 7,8% respecto a agosto de 2025. El ticket medio en este canal también aumentó, desde los 23,84 euros del año pasado hasta los 25,35 euros de este agosto, un 6,3% más.

La evolución del gasto viene acompañada, además, de un cambio en los medios de pago. La facturación abonada con tarjeta en datáfono creció un 12,6% interanual, mientras que la correspondiente al efectivo se mantuvo prácticamente estable. Los pagos con tarjeta a través de canales online avanzaron un 36,7%, aunque todavía representan una parte reducida del volumen total.

Más gasto por cada operación

El consumo en sala continúa siendo el principal motor de los establecimientos analizados. Este canal concentró el 94% del volumen total de tickets en agosto y registró un crecimiento de la facturación del 7,8% interanual.

El importe medio de estas operaciones también aumentó. El ticket en sala pasó de 23,84 euros en agosto de 2025 a 25,35 euros este verano, un 6,3% más. El comportamiento de este canal explica buena parte de la evolución registrada durante el mes, al concentrar la inmensa mayoría de las operaciones.

Los datos dibujan de esta forma un verano en el que la facturación crece a un ritmo muy superior al número de tickets. Aunque el estudio no permite equiparar directamente cada ticket con un cliente, sí muestra que el aumento de los ingresos está viniendo acompañado de un mayor importe por operación.

La tarjeta gana terreno al efectivo

La forma de pago también ha cambiado respecto al verano anterior. La facturación abonada mediante tarjeta en datáfono aumentó un 12,6% interanual, mientras que la correspondiente al efectivo se mantuvo prácticamente estable.

El crecimiento es todavía mayor en los pagos con tarjeta realizados a través de canales online. En este caso, la facturación aumentó un 36,7%, aunque este tipo de operaciones continúa representando una parte reducida del volumen total registrado por Sipos.

Cenas y fines de semana

La fotografía del consumo durante el día también deja un patrón definido. La cena es el principal momento de actividad, con el mayor pico concentrado entre las 21:00 y las 23:00 horas. En esa franja se registra casi el doble de actividad que durante la comida, situada entre las 14.00 y las 16.00 horas.

Por días, viernes y sábados por la noche son los momentos de mayor facturación de la semana, mientras que el consumo se mantiene más contenido entre el lunes y el miércoles.

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En conjunto, los datos registrados por Sipos muestran un mes de agosto marcado por un mayor importe de las operaciones, el claro predominio del consumo en sala y el avance de la tarjeta frente al efectivo. Una evolución que permite explicar el aumento de la facturación de los establecimientos analizados pese al reducido crecimiento del número de tickets.