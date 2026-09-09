Amazon entrega la gestión de todas sus comunicaciones en España a Vodafone

Amazon reconfigura sus servicios de telecomunicaciones en España y entrega todas sus conexiones a Vodafone España. El gigante del comercio electrónico, con una presencia creciente en el mercado español, ha elegido a la teleco controlada por Zegona para gestionar también su conectividad móvil en el país, un contrato que hasta ahora estaba en manos de Telefónica. Ambos grupos amplían así la alianza que ya tenían en el mercado español en el ámbito de las telecomunicaciones fijas.

El contrato de telefonía móvil que ahora asume Vodafone España incluye más de 4.000 líneas móviles utilizadas por la plantilla de Amazon en el mercado nacional. El rey del comercio online y de la logística suma los móviles a todos los servicios fijos que ya le ofrecía Vodafone en España. Amazon apuesta así por una gestión más integrada de todas sus comunicaciones, móvil y fijo en manos de una sola operadora. La compañía ha optado así por administrar bajo un modelo común toda la conectividad de sus profesionales, de sus oficinas y de sus centros operativos, con unos criterios homogéneos de servicio, contratación y soporte.

La teleco española, controlada por el grupo británico Zegona, ya gestionaba hasta ahora la conectividad de sus oficinas centrales, centros logísticos y almacenes repartidos por el territorio nacional. Una red de infraestructuras para las comunicaciones fijas que incluye más de 100 circuitos dedicados, fundamentales para unos centros que necesitan disponibilidad permanente y capacidad de respuesta.

“Uno de los factores decisivos ha sido la capacidad de Vodafone para ofrecer una solución global, con un modelo común de contratación, gestión y soporte que puede aplicarse en distintos mercados. Para una multinacional como Amazon, este planteamiento reduce la fragmentación que supone trabajar con diferentes operadores nacionales y proporciona mayor visibilidad y control sobre el servicio”, apuntan desde Vodafone.

En paralelo, el nuevo contrato también contempla condiciones específicas de roaming para responder a las necesidades de unos equipos de Amazon con una elevada movilidad internacional. El modelo acordado entre las dos compañías está diseñado para que permita contener los sobrecostes derivados del uso de voz y de los datos fuera de España y también para simplificar la gestión de las líneas en el extranjero.

Un negocio clave

“El acuerdo representa una adjudicación relevante para Vodafone Empresas, tanto por el tamaño del contrato como por el perfil del cliente y por haberse impuesto al proveedor anterior”, destacan desde el grupo. “La operación refuerza la posición de Vodafone en el segmento de las grandes corporaciones, donde compite con una propuesta basada en la calidad de su red, la gestión internacional y el soporte especializado. También supone un respaldo a su capacidad para atender organizaciones con operaciones complejas, alta movilidad y exigencias críticas de conectividad”.

Vodafone España ha convertido su división especializada en grandes empresas, pymes y administraciones públicas en un pilar de su crecimiento. La teleco busca hacerse fuerte en el segmento de empresas y acumula ocho trimestres consecutivos de incrementos de ingresos. Y es en los nuevos servicios digitales para compañías donde la operadora, cada vez más una empresa tecnológica, donde se está encontrando un pilar crecimiento.

Vodafone Empresas se rearma y está reforzando en los últimos meses su apuesta por los servicios digitales de alto valor añadido a clientes corporativos, tanto grandes grupos como pequeñas y medianas empresas, para dar la batalla en un negocio clave actualmente en el sector, en el que todas las operadores se están volcando.