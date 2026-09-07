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Banca

CaixaBank supera una caída en su operativa 'online'

La aplicación y la página web del banco han dejado de funcionar en las primeras horas de este lunes

Fachada de la sede operativa de CaixaBank en Barcelona.

Fachada de la sede operativa de CaixaBank en Barcelona. / David Zorrakino / Europa Press

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Redacción

Barcelona

La página web y la aplicación de CaixaBank han estado inactivas en las primeras horas de este lunes durante un tiempo no concretado, según han explicado a EL PERIÓDICO fuentes de la entidad bancaria. La incidencia técnica se ha resuelto y la operativa 'online' del banco vuelve a funcionar con plena normalidad. Según las mismas fuentes, la recuperación ha sido "gradual", por lo que no se puede concretar la duración exacta del incidente.

Los clientes se han encontrado que no podían acceder a sus cuentas ni a través de la aplicación en sus teléfonos móviles ni desde la página web del banco de origen catalán. Las quejas formuladas por usuarios en redes sociales no señalaban que los problemas para operar afectaran a los pagos con tarjetas de la entidad.

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La entidad financiera ha emitido un comunicado oficial en que indicaba que había detectado "una incidencia en la banca digital" y explicaba que estaba trabajando para resolverla. A mediodía de este lunes, la operativa está completamente recuperada.

Fuente: El Periódico

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