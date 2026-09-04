Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Viviendas al contadoPabellón de la JuventudVueling Aeropuerto de CórdobaVictoria Fernández PSOEÁngel Ortiz PSOEGuía Velá de la FuensantaConcurso de Atalaje de TradiciónVuelta a España en Córdoba: recorrido pueblo a puebloSemana Europea de la MovilidadAlbarrán Córdoba CFMedicamentos contra la obesidadEscapadas en los puentesCentro Internacional del Caballo en CórdobaCaballerizas RealesIncendio en vertedero de SadecoTrabajo SocialMercado Mediterráneo de Córdoba
instagramlinkedin

Automoción

¿Qué pasará con tu coche Seat si Volkswagen cierra la marca? Preguntas y respuestas para los propietarios

La posible desaparición de Seat antes de 2030 abre dudas sobre los coches, las garantías, los talleres y los 14.000 empleados

Ensamblaje de un coche Seat Ibiza, en una imagen de archivo.

Ensamblaje de un coche Seat Ibiza, en una imagen de archivo. / David Zorrakino - Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

La posible desaparición de Seat como marca de automóviles ha disparado las dudas entre sus millones de propietarios. El Plan Futuro 2030 aprobado por Volkswagen no confirma oficialmente el cierre de la histórica firma española, pero una información publicada por el semanario alemán WirtschaftsWoche apunta a una retirada progresiva de la marca antes de finales de 2029.

Seat insiste en que “no se ha tomado ninguna decisión”, pero la incertidumbre obliga ya a preguntarse qué ocurriría con los actuales Ibiza, León o Arona, con sus propietarios y con una compañía que cuenta con 14.000 empleados directos en España.

¿Qué va a pasar con Seat?

¿Qué va a pasar con Seat?

La respuesta más rigurosa, hoy, es que todavía no se sabe. Volkswagen aprobó este 3 de septiembre su gran plan de transformación hasta 2030, pero su comunicado oficial no anunció la desaparición de Seat. Sin embargo, el documento interno publicado por el medio alemán WirtschaftsWoche plantea, según las informaciones conocidas, una retirada ordenada de la marca antes de finales de 2029 y el traspaso de parte de sus estructuras y productos hacia Cupra.

Eso no significa necesariamente el cierre de Seat S.A. ni de la fábrica de Martorell. De hecho, la compañía ya produce vehículos de Cupra y del Grupo Volkswagen y su futuro industrial podría continuar aunque desapareciera el logotipo de Seat de los coches nuevos.

¿Por qué Volkswagen quiere cerrar la marca Seat?

¿Por qué Volkswagen quiere cerrar la marca Seat?

La explicación estaría en la estrategia de reducción de costes y simplificación del Grupo Volkswagen. El fabricante alemán quiere recortar complejidad, modelos y estructuras para mejorar su rentabilidad ante la competencia china, la debilidad del mercado europeo y la enorme inversión necesaria para electrificarse.

Línia de muntatge del Cupra Raval i del Volkswagen ID. Polo. | MANU MITRU

Línea de Montaje del Cupra Raval, a 3 de junio de 2026, cuando tuvo comienzo la producción de este modelo y del Volkswagen ID en la fábrica de Seat en Martorell. / MANU MITRU

En este contexto, Cupra se ha convertido en la gran apuesta de futuro. La marca tiene una posición más orientada al segmento de mayor valor y ha recibido las principales inversiones en nuevos modelos eléctricos. Mantener Seat y Cupra como dos marcas diferenciadas supondría seguir destinando recursos a gamas, desarrollo y comercialización paralelos.

¿Cuántos trabajadores tiene Seat?

¿Cuántos trabajadores tiene Seat?

Seat S.A. cuenta actualmente con alrededor de 14.000 empleados directos, según los últimos datos corporativos disponibles. La empresa estima además que su actividad genera impacto sobre más de 100.000 empleos indirectos en su cadena de valor.

27/06/2024 Empleados trabajan en la cadena producción del nuevo modelo de Cupra Fomentor y Cupra León durante una visita guiada a la fábrica de Seat en Martorell, a 27 de junio de 2024, en Martorell, Barcelona, Catalunya (España). El motivo de la visita es observar el inicio de producción del Cupra Formentor y el Cupra León. La fábrica Seat ocupa una superficie total de más de 2.800.000 m² y en sus 15 edificios trabajan actualmente unas 12.000 personas de 70 nacionalidades. ECONOMIA David Zorrakino - Europa Press

Imagen de archivo de unos empleados trabajando en la cadena producción un nuevo modelo de Cupra, uno de los que se podrían ver beneficiados con la posible desaparición de Seat. / David Zorrakino - Europa Press

Por eso, la posible desaparición de la marca no es solo una cuestión comercial. Sin embargo, tampoco implica automáticamente 14.000 despidos: Seat S.A. engloba las actividades industriales y las dos marcas, Seat y Cupra. El futuro laboral dependerá, sobre todo, de qué producción mantenga Martorell y de los nuevos proyectos que Volkswagen asigne a España.

¿Qué pasará con los coches Seat?

¿Qué pasará con los coches Seat?

Los Seat que ya están circulando no desaparecerán ni dejarán de poder utilizarse. Una eventual retirada de la marca afectaría, principalmente, a la fabricación y comercialización de nuevos vehículos con el emblema Seat.

La mayor incógnita es qué ocurriría con modelos como el Ibiza, el León o el Arona cuando llegue el final de su ciclo comercial. Volkswagen podría dejar de renovarlos, sustituirlos por modelos de Cupra o mantener algunos vehículos bajo otra estrategia del grupo. A día de hoy, ninguna de estas opciones ha sido confirmada oficialmente.

¿Cómo afectará al propietario de un coche Seat?

¿Cómo afectará al propietario de un coche Seat?

En principio, una hipotética desaparición de la marca no debería anular una garantía ya contratada ni las obligaciones asumidas por el fabricante. Seat ofrece actualmente garantías para vehículos y reparaciones, además de extensiones de cobertura de hasta diez años en determinados casos.

También seguirían existiendo obligaciones de seguridad, campañas de revisión y asistencia relacionadas con vehículos ya comercializados. Además, el hecho de que Seat forme parte del Grupo Volkswagen reduce el riesgo de un escenario de abandono industrial completo: no sería comparable a la desaparición de un fabricante independiente sin una gran estructura detrás.

¿Podré seguir llevando el coche a un taller de Seat?

¿Podré seguir llevando el coche a un taller de Seat?

Todo apunta a que sí, aunque probablemente cambiaría la denominación y organización de la red a largo plazo. La propia información publicada sobre el supuesto plan de retirada habla de mantener el servicio a los clientes existentes, incluyendo el mantenimiento.

Además, la actual red de Servicios Autorizados Seat está integrada en un ecosistema de posventa del Grupo Volkswagen. Por tanto, lo más probable –aunque todavía no existe un plan oficial– es que muchos talleres continuarán atendiendo estos vehículos bajo una red conjunta, reconvertida o integrada con Cupra y otras marcas del grupo.

El propietario, pendiente de Volkswagen

La posible desaparición de Seat sería un golpe histórico para la automoción española, pero para el propietario de un coche la consecuencia inmediata sería, previsiblemente, mucho menor de lo que sugiere el titular de “cierre”. Su coche seguiría circulando, las garantías vigentes deberían respetarse y la asistencia y reparación tendrían que mantenerse.

Noticias relacionadas

La gran pregunta todavía no es qué ocurrirá con los Seat que ya están en las carreteras, sino si Volkswagen confirma realmente el final de la marca y cómo organizará después su red comercial, sus talleres y la continuidad de sus modelos más populares. Hasta que el grupo alemán concrete sus planes, cualquier escenario más allá de 2029 sigue siendo, necesariamente, una hipótesis.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Junta de Andalucía abre de forma extraordinaria el acceso a seis bolsas de trabajo de profesores de secundaria: estas son las especialidades y los requisitos
  2. Cuando se acaba el paro: las ayudas que sostienen a quienes se quedan sin ingresos
  3. Ángel Ortiz comunica a sus compañeros del PSOE su intención de presentarse a las primarias para la Alcaldía de Córdoba
  4. «Córdoba está con Ceuta», miles de personas llenan Capitulares en apoyo a la ciudad autónoma
  5. Estos son los cortes de tráfico en Córdoba para la llegada de la Vuelta a España el próximo domingo 6 de septiembre
  6. Tres cordobeses, detenidos por importar de forma fraudulenta 10 coches desde Alemania y defraudar unos 100.000 euros a Hacienda
  7. Miles de personas secundan las concentraciones de apoyo a Ceuta en los pueblos de Córdoba
  8. Llega septiembre y aparcar se complica: de Fátima al Campo de la Verdad, estos son los lugares más saturados en Córdoba

Rafael Sánchez de Puerta, sobre la venta de Deoleo: "El Gobierno ha intervenido en operaciones similares, esta podría ser una"

Rafael Sánchez de Puerta, sobre la venta de Deoleo: "El Gobierno ha intervenido en operaciones similares, esta podría ser una"

Todos quieren una permanencia tranquila: el objetivo de los equipos cordobeses de Tercera Federación

Todos quieren una permanencia tranquila: el objetivo de los equipos cordobeses de Tercera Federación

Cabra se vuelca un año más con la Virgen de la Sierra en una multitudinaria Bajá

Cabra se vuelca un año más con la Virgen de la Sierra en una multitudinaria Bajá

La etapa 13 de la Vuelta a España, en imágenes

La etapa 13 de la Vuelta a España, en imágenes

Una multitud acompaña a la patrona de Cabra en la Bajá

El jefe de Palantir convertirá el "arte de la guerra" de Ucrania en un nuevo negocio de tecnología militar

El jefe de Palantir convertirá el "arte de la guerra" de Ucrania en un nuevo negocio de tecnología militar

La Bajá de la Virgen de la Sierra de Cabra, en imágenes

La Bajá de la Virgen de la Sierra de Cabra, en imágenes

Renfe vuelve a permitir los patinetes eléctricos en sus trenes desde el 7 de septiembre

Renfe vuelve a permitir los patinetes eléctricos en sus trenes desde el 7 de septiembre
Tracking Pixel Contents