El comité de empresa de Seat ve inaceptable la posible desaparición de la marca

La presunta filtración de una parte del contenido del informe que mañana debatirá el consejo de supervisión del grupo Volkswagen, y que anuncia el posible final de la marca Seat como parte de las medidas de saneamiento del consorcio alemán, ha provocado la crítica inmediata de los representantes sindicales de la compañía española. En unas declaraciones recogidas por la Agencia Efe, el presidente del comité de empresa de Seat, Matías Carnero (UGT), ha señalado que es "inaceptable" lo que publica el semanario económico alemán 'WirtschaftsWoche', y que ha hecho saltar todas las alarmas en Martorell.

El representante sindical ha puesto énfasis en señalar la importancia del hecho de que la reciente inversión de 10.000 millones de euros que el grupo Volkswagen hizo en Seat y Cupra para electrificar al compañía, también se ha valido de fondos públicos. "Si desapareciera la marca, alguien tendría que pedir responsabilidades al consorcio alemán. Si esto fuera cierto, habría que montar un plan B para buscar un alternativa", ha indicado.

Tal y como apuntaba El Periódico esta mañana, el adiós a la marca Seat podría abrir la puerta a una nueva plataforma de vehículos eléctricos para la planta de Martorell, algo que Matias Carnero lleva reclamando hace mucho tiempo. De hecho, en marzo de 2022, ya señaló en una entrevista concedida a El Periódico que o se conseguían nuevas plaraformas o "a partir de 2029 no se fabricarán más Seats en Martorell". Tal vez ha llegado el momento.

Filtración interesada

Matías Carnero se ha mostrado muy molesto con esa 'filtración' que podrá ser interesada, justo un día antes de la reunión del consejo de supervisión, del que él forma parte, y apela a la "cautela" ante una información "que no sabemos si es real o no".

Lo que está claro es que la primera reacción del comité de empresa de Seat S.A. será pedir explicaciones al comité ejecutivo del grupo sobre la veracidad de esa información, ya que si fuera real esa noticia supondría "poner en la diana" a la marca Seat en un plazo de apenas tres años. En la reunión de mañana debe abordarse qué estructura planea adoptar el consorcio para los próximos años tras los recortes que llevará a cabo "por lo que no hay nada decidido", señalan desde la marca española que cumple 76 años este 2026.

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El representante sindical ha aprovechado para pedir a las administraciones que se pongan las pilas para salvaguardar el futuro industrial del sector en España. Carnero pide a las administraciones públicas que "se impliquen y pidan responsabilidades" al consorcio alemán para mantener la fabricación de vehículos de la marca Seat.

Fuente: El Periódico