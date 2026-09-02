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El Ibex se gira al alza y avanza un 0,2% pese a la tensión en Oriente Próximo

El selectivo se sitúa en los 19.864 puntos mientras el Brent se mantiene cerca de los 95 dólares por barril

El IBEX se da la vuelta y sube un 0,19 % pese a los ataques en Irán y el alza de los bonos

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Pablo Gallén

Madrid

El Ibex 35 cotiza este miércoles con una suave subida del 0,20%, hasta situarse en los 19.864,60 puntos, después de haber comenzado la sesión en negativo. El selectivo madrileño arrancó la jornada con una caída del 0,17%, hasta los 19.790 puntos, perdiendo inicialmente la cota de los 19.800 enteros que había conseguido mantener el martes pese a cerrar con un retroceso del 0,75%. La evolución de los mercados continúa marcada por la escalada de tensión en Oriente Próximo tras el intercambio de ataques entre Estados Unidos e Irán, una situación que sigue presionando al alza los precios del petróleo. El barril de Brent, referencia en Europa, se mantiene cerca de los 95 dólares.

La Guardia Revolucionaria iraní confirmó este martes una nueva oleada de ataques contra objetivos estadounidenses en la región, en respuesta a los recientes bombardeos efectuados por el Ejército de Estados Unidos en distintas zonas de Irán, buena parte de ellas próximas al estrecho de Ormuz.

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este martes que Washington mantiene un control “casi total” del estrecho de Ormuz y restó importancia a la posibilidad de que Teherán alcance un acuerdo.

“Me gusta mucho más nuestra posición actual, con un control casi total del estrecho de Ormuz y su economía en pleno colapso. Simplemente están viviendo lo inevitable”, afirmó el mandatario estadounidense en un mensaje publicado en redes sociales.

El Brent ronda los 95 dólares

En este contexto de creciente tensión geopolítica, el precio del petróleo Brent subía alrededor de un 0,2%, hasta los 94,8 dólares por barril. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, avanzaba ligeramente hasta los 90,3 dólares.

En el ámbito empresarial, Cirsa y el grupo italiano Lottomatica han firmado un contrato vinculante para acometer una fusión transfronteriza intracomunitaria. La operación supondrá la absorción de la compañía española por parte de Lottomatica y dará lugar a uno de los grandes grupos mundiales del sector del juego y las apuestas deportivas, con un negocio combinado de alrededor de 34.000 millones de euros.

La atención de los inversores también se dirige este miércoles a los datos del mercado laboral español correspondientes a agosto. El paro aumentó en 44.419 personas respecto a julio, un 1,92% más y su mayor incremento en este mes desde 2019. Al mismo tiempo, la afiliación media a la Seguridad Social descendió en más de 162.000 personas, la menor caída registrada en un mes de agosto desde 2021, después de que el proceso de regularización de inmigrantes contribuyera a moderar el habitual retroceso del empleo durante este periodo.

Dentro del Ibex 35, las mayores subidas en los primeros compases de la sesión correspondían a Repsol, con un avance del 1,46%, seguida de Acciona Energía (+0,65%), Endesa (+0,64%) y Naturgy (+0,34%).

En el lado contrario, ArcelorMittal encabezaba las pérdidas con un descenso del 1,19%, por delante de Acerinox (-1,07%), Indra (-1,02%) e IAG (-0,83%).

Las principales Bolsas europeas mostraban, por su parte, un comportamiento mixto. Milán avanzaba un 0,1%, mientras que Fráncfort y París retrocedían alrededor de un 0,1% y Londres perdía un 0,3%.

Noticias relacionadas

En el mercado de divisas, el euro cedía terreno frente al dólar y se intercambiaba a 1,1573 dólares. Mientras, en el mercado de deuda, la rentabilidad del bono español a diez años subía hasta el 3,831%.

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Fuente: El Periódico

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