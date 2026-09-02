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Nuevo gigante del juego

El fugaz paso de Cirsa en Bolsa: de una OPV de 453 millones a su absorción por Lottomatica en 14 meses

La fusión Lottomatica-Cirsa, con una prima del 21%, crea un gigante del juego con capitalización de 9.200 millones de euros y cotización en Italia y España

Fachada de la Sede de Cirsa en Terrassa, a 18 de junio de 2025, en Barcelona, Cataluña (España).

Fachada de la Sede de Cirsa en Terrassa, a 18 de junio de 2025, en Barcelona, Cataluña (España). / David Zorrakino - Europa Press / Europa Press

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Monique Zamora Vigneault

Monique Zamora Vigneault

La italiana Lottomatica ha acordado la compra de su rival catalana Cirsa este martes, en una operación que alumbrará un gigante del juego con una capitalización bursátil cercana a los 9.200 millones de euros y que pasará a cotizar tanto en Euronext Milán, como en los parqués españoles y en el paneuropeo Stoxx Europe 600.

La absorción se produce apenas 14 meses después del toque de campana en la Bolsa de Barcelona en julio de 2025. Aunque el gestor de casinos con sede en Terrassa desaparecerá como cotizada independiente en los parqués españoles, sus accionistas recibirán títulos de la nueva entidad, que mantendrá la marca de Lottomatica.

En julio de 2025, el consejero delegado de Cirsa, Antonio Hostench, tocó la campana en Barcelona con grandes aspiraciones en los parqués de Barcelona, Madrid y Valencia y captó 453 millones en su estreno. Apenas 14 meses después, esa etapa bursátil ha resultado especialmente fugaz, a medida que el grupo respaldado por Blackstone ha acordado su absorción por parte de la mayor operadora de loterías a nivel mundial, con sede en Roma.

Una prima del 21%

La operación, comunicado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), valora Cirsa en unos 2.780 millones de euros, lo que implica una prima del 21% sobre el cierre del martes y un 10% por encima de los 15 euros por título a los que salió a Bolsa hace un año.

La reacción del mercado a la absorción ha sido rotunda. Apenas dos horas después de conocer la operación, los inversores han recortado más de la mitad de la prima, a menos del 10%. Los accionistas del grupo han reaccionado penalizado los títulos de la italiana en la Bolsa de Milán, que se desploma un 9,45% hasta rozar los 22 euros por título en las primeras horas de la sesión. Las acciones de la catalana, en cambio, vuelan más de un 15% en Madrid este miércoles.

El comportamiento de Cirsa en Bolsa ha sido algo deslucido desde su OPV inicial sobre los 15 euros. Desde que cotiza, la catalana apenas acumula una revalorización superior al 5%. El desempeño de Lottomatica en Milán tampoco ha sido extraordinario, la cotizada acumula una caída del 8% desde el estreno de Cirsa. No obstante, la corrección en el último año llega tras una revalorización del 166% en Milán en los últimos cinco años.

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Fuente: El Periódico

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