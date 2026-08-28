La inflación se dispara en agosto hasta el 4,3%, la más alta de los últimos tres años y medio

La inflación en agosto se sitúa en el 4,3%, siete décimas por encima de la tasa del pasado mes de julio, por culpa, sobre todo, del encarecimiento de los carburantes debido a la crisis energética causada por la guerra en Irán, según el dato adelantado que ha hecho público este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE). Es la subida más elevada desde abril de 2023, con lo que el Índice de Precios de Consumo (IPC) se ve impulsado a niveles que no se veían desde hace tres años y medio, en febrero de ese año, cuando los efectos de la guerra de Ucrania pasaban factura sobre el coste de la vida en España.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Gráfico que muestra la evolución del IPC en España.

La subida de precios de los carburantes (y en menor medida también del gas natural) no parece haberse trasladado, al menos de momento, al resto de ámbitos. Eso es lo que se desprende de la lectura del otro índice conocido este viernes, el de la inflación subyacente, que excluye de su cálculo energía y alimentos no elaborados y que desciende una décima este agosto, hasta el 2,9% interanual.

Con todo, las señales de los últimos meses no son en absoluto esperanzadoras. Aunque en un primer momento, tras el inicio de la guerra en Oriente Medio, los precios mostraron un buen comportamiento y una resistencia mayor de la esperada, tras varios meses de relativa estabilidad, con la llegada del verano aceleraron la subida. En julio ya alcanzaron su nivel más alto en más de dos años y en agosto han dado un nuevo salto.

¿Ayudas insuficientes?

¿Qué está pasando con los carburantes? El Gobierno recuerda este viernes que las medidas del plan de respuesta aprobado el pasado marzo siguen vigentes según el calendario ya anunciado y que este 1 de septiembre se elevará incluso en 20 céntimos por litro la rebaja del impuesto sobre hidrocarburos sobre el gasóleo, mientras que la rebaja de la gasolina se mantendrá en 5 céntimos por litro.

Y aunque según el Ministerio de Economía, "el Gobierno mantiene un seguimiento minuto a minuto del impacto del conflicto en Irán sobre la economía española, de la mano de los agentes sociales y los sectores más afectados, en su último boletín económico, el Banco Central Europeo (BCE) ya advirtió de que la inflación en la Eurozona no ha alcanzado su pico y los precios seguirán elevados durante lo que queda de 2026. Su previsión es que no empezarán a moderarse hasta el primer trimestre de 2027.

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Gráfico que muestra el precio medio de la gasolina y el diésel en España.

Mientras tanto, son varios los sectores que reclaman que esas medidas sean más audaces. Desde el campo, por ejemplo, los agricultores piden la aplicación del IVA reducido del 10% a los carburantes agrícolas, después de que el precio medio ponderado de este combustible, que es clave para la actividad agraria, se haya encaramado en las últimas semanas hasta los 1,567 euros el litro, hasta un 25% más que en marzo de este año y por encima incluso de los 1,544 que alcanzó pocos días después del inicio del conflicto.