Defensa
El presidente de Isdefe dimite dos meses después de que su número dos dejara la empresa por el caso Leire Díez
Manuel Cutrín, primer directivo no técnico en la empresa pública de defensa Isdefe, es sustituido por Daniel Acuña, ingeniero con casi cuatro décadas en la compañía
María Teresa Castillos, exdirectora de Desarrollo Corporativo y Estrategia, dimitió a finales de junio al ser imputada en el caso Leire Díez
El presidente de la empresa pública Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España (Isdefe), Manuel Cutrín, ha comunicado este jueves al Consejo de Administración su dimisión irrevocable. Así lo hizo saber a toda la plantilla a través de un correo electrónico en el que alega "motivos personales" y la voluntad de "afrontar nuevos retos", y en el que agradece el trabajo realizado durante "este último año", tal y como ha podido confirmar EL PERIÓDICO con trabajadores de la compañía. Según la información adelantada por ABC, Cutrín habría sido en realidad "invitado a marcharse" tras las informaciones publicadas por ese periódico sobre su gestión.
Licenciado en Derecho, Cutrín llegó al cargo de consejero delegado de Isdefe en abril de 2025 procedente de la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, tras haber ocupado el mismo puesto en la Diputación de Lugo, según consta en su perfil de LinkedIn. Antes había formado parte de la ejecutiva del PSdeG bajo el mandato de Valentín González Formoso, un vínculo que, según ese mismo medio, trató de desligar de su imagen pública al asumir el cargo. Su nombramiento rompía con la tradición de perfiles técnicos —ingenieros como Francisco Quereda o Miguel Ángel Panduro— que habían dirigido la compañía durante más de cuatro décadas al margen de la confrontación política.
Colocaciones a dedo desde el PSOE
Su salida llega apenas dos meses después de la de su entonces número dos, María Teresa Castillo Pasalodos, exdirectora de Desarrollo Corporativo y Estrategia y persona de su confianza, que dimitió a finales de junio al verse señalada en el caso Leire Díez, la trama de presunto amaño de contratos públicos en la SEPI por la que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz imputó a 25 personas.
Las mismas fuentes internas de Isdefe coinciden en que la percepción dentro de la compañía, buena durante años, se ha ido torciendo desde, calculan, "en torno a la pandemia". Desde entonces, señalan, el PSOE habría ido colocando a dedo a perfiles ajenos al carácter técnico habitual de la empresa. Citan el caso de David Romero Sánchez, artífice de la estrategia de Pedro Sánchez en TikTok desde el gabinete de comunicación de Moncloa, que recaló en Isdefe en enero para "transformar la comunicación digital" de la compañía, apoyándose en la información publicada por ABC.
El episodio golpea a una compañía, cuyo único accionista es Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), que atraviesa un momento delicado en sus cuentas. El beneficio de Isdefe cayó un 50% el año pasado, a pesar de haber aumentado un 6,5% su fqaacturación hasta los 257 millones. Además, la empresa mantiene reservados más de 10 millones de euros para litigios con empleados y sindicatos, una partida que, según estas fuentes, ha crecido "por decenas" de demandas por presuntos "despidos ideológicos" desde la llegada de Cutrín. Su sueldo al frente de la compañía superaba los 150.000 euros anuales, frente a los más de 206.000 que percibía su antecesor.
Daniel Acuña será el nuevo consejero delegado
El Consejo de Administración ya ha nombrado sustituto. Se trata de Daniel Acuña Calviño, ingeniero de Telecomunicaciones con casi cuatro décadas en la casa (se unió a Isdefe en 1998), que hasta ahora ocupaba la Dirección de Operaciones, según ha confirmado la propia Isdefe en un comunicado en el que, junto al nuevo consejero delegado, agradece a Cutrín "su compromiso y dedicación" al frente de la compañía. Acuña es ingeniero también cuenta con un máster de Gestión de Contratos y Programas en el Sector Público, y distintos programas de Dirección y desarrollo en el IESE y Esade.
Consultadas las mismas fuentes internas de la compañía, desde la empresa, acogen el nombramiento de Acuña con gratitud. Explican que su llegada supone volver a la lógica anterior, más técnica, tras un paréntesis inédito donde Cutrín fue el primer nombramiento al frente de la compañía que no recayó en un perfil de ingeniería. Acuña acoge esta nueva etapa en un futuro que califica "lleno de retos y algunas incertidumbres, pero muy prometedor". A su vez, hace incapié en la necesidad de ser "tecnológicamente relevantes y adaptar nuestros servicios a las necesidades de nuestros clientes" asegura en el mismo comunicado.
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Fuente: El Periódico
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