El Ibex 35 recupera los 20.100 puntos con el petróleo a la baja y el mercado pendiente de Nvidia

El Ibex 35 vuelve a situarse por encima de los 20.100 puntos. El selectivo español ha iniciado la sesión de este miércoles con una subida del 0,27%, hasta los 20.109 enteros, recuperando así la cota perdida en la jornada anterior, cuando cedió un 0,2%. El mercado afronta una jornada marcada por la caída del precio del petróleo, las negociaciones para facilitar la reapertura del estrecho de Ormuz y la expectación ante los resultados de Nvidia.

Aunque el índice se mantiene en niveles históricamente elevados, los 20.109 puntos de la apertura no suponen un nuevo máximo histórico. El Ibex 35 llegó a marcar los 20.356,5 puntos el pasado 13 de agosto, su récord intradía hasta la fecha. La Bolsa española se mantiene, por tanto, cerca de sus cotas máximas tras haber superado por primera vez los 20.000 puntos a principios de agosto.

El comportamiento del mercado llega acompañado de una nueva relajación en el precio del crudo. El Brent, de referencia en Europa, bajaba un 2,2%, hasta los 86,6 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) se dejaba un 2,5%, hasta los 80,2 dólares.

El petróleo vuelve a mirar a Ormuz

Los inversores siguen pendientes de la evolución de la situación en Oriente Próximo y, especialmente, de las negociaciones entre Irán y Omán para garantizar una reapertura segura del estrecho de Ormuz, una de las principales vías de transporte de petróleo del mundo.

El ministro de Exteriores omaní, Badr al Busaidi, abordó este martes con su homólogo iraní, Abbas Araqchi, un plan por fases para reanudar la navegación por el estratégico paso. La propuesta contempla la creación de un corredor marítimo temporal y un proyecto conjunto de desminado.

Teherán, sin embargo, ha advertido de que el acuerdo no supone una reapertura inmediata del estrecho. La navegación estará condicionada al cumplimiento de las condiciones impuestas por las autoridades iraníes.

El viceministro de Exteriores iraní Saeed Khatibzadeh ha señalado además que el corredor inicialmente acordado tendrá carácter temporal y que Irán y Omán deberán negociar en un plazo de entre 30 y 60 días una ruta permanente.

La evolución del crudo resulta especialmente relevante para los mercados europeos, que han estado sometidos en las últimas semanas a la presión de las tensiones geopolíticas y el repunte del petróleo. Su descenso ofrece cierto alivio ante el riesgo de que el encarecimiento de la energía vuelva a alimentar la inflación.

Nvidia y Jackson Hole, en el radar de los inversores

Más allá de Oriente Próximo, la atención de los mercados se concentra este miércoles en Estados Unidos. Los inversores conocerán el PIB del segundo trimestre y el indicador de precios utilizado por la Reserva Federal para evaluar la evolución de la inflación, antes del inicio este jueves del simposio de banqueros centrales de Jackson Hole.

La cita tendrá su momento clave el viernes, con la intervención del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, en su estreno en este encuentro anual. Los mercados buscarán pistas sobre la evolución de los tipos de interés y las próximas decisiones de política monetaria.

A ello se suma uno de los acontecimientos empresariales más esperados de la jornada: Nvidia publicará sus resultados trimestrales después del cierre de las Bolsas europeas. Las cuentas del fabricante de chips se siguen con especial atención por su papel central en el desarrollo de la inteligencia artificial y por su capacidad para marcar el rumbo de las grandes compañías tecnológicas.

En España, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este miércoles los datos de hipotecas sobre viviendas correspondientes a junio. El número de préstamos aumentó un 10,8% interanual, hasta alcanzar las 45.907 operaciones, su cifra más elevada para este mes en 16 años.

IAG y los bancos tiran del Ibex

En los primeros compases de la sesión, IAG lideraba las subidas del Ibex 35, con un avance del 1,36%, seguida de ArcelorMittal (+1,05%), BBVA (+0,73%), Santander (+0,70%) e Inditex (+0,69%).

En el extremo contrario, Ferrovial encabezaba las pérdidas, con un descenso del 1%, seguida de Repsol (-0,93%), Naturgy (-0,47%) y Acciona Energía (-0,19%).

En el resto de grandes plazas europeas, la apertura era mixta. París avanzaba un 0,3% y Milán un 0,2%, mientras que Fráncfort y Londres cedían un 0,1% a las 9.10 horas.

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En el mercado de divisas, el euro perdía terreno frente al dólar y se intercambiaba a 1,1669 dólares. En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono español a diez años se moderaba hasta el 3,638%.