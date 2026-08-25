El Ibex 35 sube un 0,45% y supera los 20.100 puntos pese a la escalada comercial de Trump contra Irán

Los mercados europeos han abierto este martes con subidas contenidas —entre el 0,1% de Londres y el 0,6% de Milán— en una sesión marcada por la escalada de la ofensiva comercial de Estados Unidos contra Irán. El Ibex 35 avanza un 0,45% a primera hora de la sesión y se sitúa en los 20.189 puntos, después de que ayer cerrara con ganancias de casi el 0,7% al filo de los 20.100 enteros.

Las bolsas del continente europeo han reaccionado con contención a la nueva ofensiva comercial sobre Irán anunciada este lunes por Donald Trump, abautizada como Día D económico. Las nuevas sanciones afectan a "múltiples entidades, individuos y embarcaciones" a las que Washington acusa de facilitar las actividades desestabilizadoras del Gobierno iraní.

Las medidas ponen el foco, entre otros, en transportistas y agentes que mueven petróleo, productos petrolíferos y petroquímicos iraníes a través de Emiratos Árabes Unidos, China, Singapur y Europa, con el objetivo de cortar las vías de financiación de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica y otros elementos del régimen.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, ha amenazado además con sanciones a todos los países que mantengan relaciones comerciales con Irán, incluida China, en un intento de aislar por completo la economía iraní. Por su parte, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha ido más allá al asegurar que la Administración Trump no descarta "de ninguna manera" retomar los ataques militares contra Irán. "Si Irán es tan imprudente como para extralimitarse o provocar al Ejército estadounidense, haremos lo que sea necesario", ha declarado.

Desde Teherán, el ministro de Economía, Alí Madanizadé, ha restado importancia a la presión estadounidense, insistiendo en que "han fracasado en cada ocasión" al intentar "cortar las arterias económicas" del país.

El petróleo baja pese a la tensión geopolítica

Así, pese a la tensión geopolítica, el petróleo cotiza a la baja, con el Brent (el índice de referencia en Europa, cayendo un 0,9%, hasta los 91,3 dólares, y el West Texas Intermediate retrocede un 0,8%, hasta los 84,2 dólares.

En el plano macroeconómico nacional, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado que los precios industriales subieron un 9,2% interanual en julio, 2,2 puntos más que en junio, impulsados por el encarecimiento de la energía.

Los inversores cuentan además este martes con algunas referencias económicas, entre ellas el PIB de Alemania del segundo trimestre y el índice de confianza empresarial IFO, mientras que en Estados Unidos se conocerán las ventas de viviendas nuevas.

No obstante, el plato fuerte de la semana será la cumbre de banqueros centrales de Jackson Hole, que arranca el jueves y en la que el presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, debutará el viernes en un contexto de tensión en los rendimientos de la deuda estadounidense. A ello se suman los resultados de Nvidia, que se conocerán mañana tras el cierre europeo.

IAG, Acerinox y ACS lideran las subidas

En la Bolsa de Madrid destacan las subidas de IAG (+1,39%), Acerinox (+1,28%), ACS (+0,96%) e Inditex (+0,79%), mientras Logista (-1,11%, cotiza ex dividendo), ArcelorMittal (-0,51%) y Telefónica (-0,25%) lideran los descensos.

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En el mercado de divisas, el euro pierde posiciones frente al dólar, hasta negociarse a 1,1658 dólares, mientras que en el mercado de deuda el rendimiento del bono español a diez años se modera hasta el 3,698%.