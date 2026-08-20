El Ibex 35 abre con un ligero descenso y se sitúa en los 19.834 puntos, tras las amenazas de Trump a Irán

El índice Ibex 35de la Bolsa de Madrid ha arrancado la sesión de este jueves con un ligero descenso del 0,07% que le ha llevado a situarse en los 19.834 puntos trar perder ayer la cota de los 19.900 enteros y registrar su peor valor en este mes de agosto.

No obstante, pasados unos minutos de la apertura, el selectivo madrileño se daba la vuelta y subía casi un 0,3%, llegando a tocar, por momentos, los 19.900 puntos.

Los mercados tratarán de digerir hoy las últimas actas de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), publicadas ayer tras el cierre de las Bolsas europeas, que han revelado que "muchos" participantes de la reunión ven "necesario" que el banco central estadounidense acometa una futura subida en los tipos de interés en caso de que la inflación no se disminuya.

"Algunos participantes comentaron que las condiciones financieras actuales podrían no ser lo suficientemente restrictivas como para facilitar un retorno de la inflación al 2%", señalan también las actas de la pasada cita del 29 de julio, en la que el instituto emisor decidió mantener sin cambios la tasa de referencia.

Además, los inversores seguirán pendientes este jueves de los acontecimientos en Oriente Próximo tras el recrudecimiento de las tensiones en la zona y el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que iniciará contra Irán "la operación económica más devastadora jamás emprendida".

Trump ha afirmado que será "una guerra económica y un aislamiento sin precedentes" en el que la Casa Blanca infligirá "tremendas consecuencias económicas" a todo país que permita cualquier tipo de ayuda a Teherán desde sus instituciones y empresas.

"Contrabando de petróleo, líneas de intercambio, transferencias de efectivo, casas de cambio, registros de buques, empresas fachada: todo esto debe terminar ahora. Sabéis quiénes sois", ha expresado, bautizando el anuncio como un "día D económico", en alusión al desembarco de Normandía en la Segunda Guerra Mundial, punto clave en las operaciones aliadas contra la ocupación nazi en Europa Occidental.

En este contexto y con el estrecho de Ormuz aún bloqueado, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía un 0,8% en la apertura de las Bolsas europeas, hasta los 92,4 dólares por barril, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos (EEUU), encarecía su precio también un 0,8%, hasta los 85 dólares por barril.

En el terreno macro, los inversores contarán hoy con pocas referencias, entre ellas las peticiones de nuevos subsidios por desempleo de Estados Unidos.

En el plano empresarial nacional, Banco Santander ha cerrado este jueves la adquisición del estadounidense Webster Financial, poco más de seis después de haber anunciado la operación, tras haber recibido todas las aprobaciones pertinentes de los reguladores y de los accionistas de la empresa y haber ejecutado la ampliación de capital prevista en el marco de la transacción.

Por su parte, Ferrovial ha anunciado que ha sido seleccionada para desarrollar los carriles express de la I-24 Southeast en Nashville, Tennessee, siendo ésta la mayor inversión privada y la primera colaboración público-privada en la historia de este Estado del sur de Estados Unidos. En concreto, el consorcio liderado por Ferrovial financiará, diseñará, construirá, operará y mantendrá el proyecto, valorado en 9.200 millones de dólares (7.882 millones de euros).

Asimismo, el operador saudí STC, uno de los principales accionistas de Telefónica, repartirá hoy un dividendo total de 2.746,2 millones de riales saudíes (634,9 millones de euros) entre sus accionistas.

En este marco, en los primeros compases de negociación de este jueves en la Bolsa de Madrid, los mayores ascensos entre los componentes del Ibex 35 los protagonizaban ArcelorMittal (+2,38%), Acciona Energía (+1,06%), Acciona (+1,05%), Solaria (+0,88%) y Endesa y Ferrovial, que se anotaban ganancias del 0,73% cada una.

En el extremo opuesto, las mayores caídas en los primeros instantes de la sesión correspondían a Sacyr (-1,48%), Banco Santander (-0,85%), Acerinox (-0,63%) e Inditex, que se dejaba un 0,62%.

Por su parte, las principales Bolsas europeas inauguraban la jornada con signo mixto. Milán ganaba un 0,4% y París subía casi un 0,1%, mientras que Francfort se dejaba cerca de un 0,3% a las 9.10 horas y Londres perdía un 0,1%.

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En el mercado de divisas, el euro ganaba posiciones en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1681 dólares, mientras que en el mercado de deuda, el rendimiento del bono español a diez años se moderaba hasta el 3,686%.

Fuente: El Periódico