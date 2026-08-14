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Los negocios de Amancio Ortega

Pontegadea, del fundador de Inditex, desembarca en Australia: "Esta transacción representa un paso más en nuestra estrategia global de diversificación de inversiones"

El empresario finaliza la compra del gigante portuario y logístico australiano Qube en una operación valorada en 7.160 millones de euros

Containers de Qube en un puerto

Containers de Qube en un puerto / Cedida

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Manolo Rodríguez

A Coruña

La inversión de Amancio Ortega en Australia ya ha llegado a puerto. Pontegadea ha completado, junto a Macquarie Asset Management y el fondo de pensiones UniSuper, la adquisición de Qube Holdings, uno de los grandes grupos de infraestructuras portuarias y logística del país. La operación valora la compañía en 7.160 millones de euros, y da al vehículo inversor del fundador de Inditex un 15% del capital, valorado en 1.070 millones.

El cierre culmina un proceso que se conoció en febrero y refuerza una de las líneas que más peso ha ganado en la estrategia de Pontegadea: la entrada en infraestructuras y otros activos al margen de su tradicional cartera inmobiliaria. Macquarie controlará el 65% de Qube, UniSuper conservará el 20% y Pontegadea se quedará con el 15%. El grupo de Ortega aportará unos 700 millones de euros en capital y recurrirá, para el resto, a la deuda asumida por el consorcio.

Qube opera una extensa red de terminales, puertos, almacenes e instalaciones de transporte ferroviario y por carretera en Australia, Nueva Zelanda y el sudeste asiático. Es uno de los principales operadores logísticos para la exportación y la importación en Australia y posee el 50% de Patrick Terminals, líder de terminales de contenedores del país. En 2024-2025 facturó 2.700 millones de euros, un 27,4% más.

La directora de Inversiones de Pontegadea, Patricia Alonso, subraya el significado de la operación. «Nos complace enormemente expandir la cartera de inversiones globales de Pontegadea a Australia. Esta transacción representa un paso más en la estrategia global de diversificación de inversiones de Pontegadea, centrada específicamente en activos de alta calidad como Qube, y refuerza nuestro compromiso de invertir en infraestructura innovadora respaldada por socios sólidos como Macquarie Asset Management, con una trayectoria de gestión probada y con quien compartimos la misma visión a largo plazo sobre las inversiones. Esperamos aportar nuestra amplia experiencia para apoyar el crecimiento continuo y el éxito a largo plazo de Qube».

Negocio portuario

Macquarie y sus socios prevén invertir en la red de Qube y buscar nuevas oportunidades en Asia-Pacífico. La apuesta se apoya en tendencias de largo plazo como el crecimiento demográfico, el aumento de la demanda de bienes y servicios y la necesidad de reforzar la resiliencia de las cadenas de suministro.

La compra amplía la presencia de Ortega en el negocio portuario. En 2025, Pontegadea adquirió el 49% de la británica PD Ports al fondo canadiense Brookfield, que conservó el control. La operación se suma a otras participaciones en sectores estratégicos como energía, telecomunicaciones y aparcamientos, con inversiones en Repsol, EDF, Enagás, Redeia, REN, Telxius y Q-Park.

Además, Ortega reinvierte a través de Pontegadea los dividendos que recibe por su 60% de Inditex. En 2026 ha cerrado, entre otras operaciones, la compra del complejo de oficinas Capital 8 de París por unos 800 millones de euros, viviendas para alquiler en Boston por 205, un edificio de oficinas en Chicago por 440 y dos naves logísticas en Canadá por 215.

Noticias relacionadas y más

Con Qube, Pontegadea añade Australia a su mapa inversor y da otro paso en una estrategia que busca activos de gran tamaño, socios con experiencia y negocios con capacidad para generar rentas a largo plazo.

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Fuente: La Opinión A Coruña

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