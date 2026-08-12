La creación de empresas registra su mejor junio en 19 años, con 11.153 nuevas sociedades, un 1,7% más

El número de nuevas sociedades mercantiles subió un 1,7% en junio en comparación con el mismo mes de 2025, hasta sumar un total de 11.153 empresas, la mayor cifra en un mes de junio desde 2007, según los datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el repunte de junio, la constitución de empresas vuelve a terreno positivo después de haber encadenado dos meses consecutivos de retrocesos interanuales.

El capital suscrito para la constitución de las nuevas sociedades bajó un 22,2% interanual en junio, hasta los 344 millones de euros, mientras que el capital medio suscrito, que se situó en 30.847 euros, disminuyó un 23,5% en relación a junio de 2025.

En cuanto a la mortalidad empresarial, en junio se disolvieron 1.814 empresas, cifra un 14,6% superior a la del mismo mes de 2025, la mayoría por razones voluntarias.

En concreto, de las 1.814 empresas que se disolvieron en junio, 1.520 lo hicieron voluntariamente, un 20,2% más que en igual mes de 2025, mientras que 101 se disolvieron tras una fusión (-34,4%) y 193 desaparecieron por otras causas (+17,7%).

El 19,6% de las sociedades mercantiles que se crearon el pasado mes de junio se dedicaba a actividades inmobiliarias, financieras y de seguros y el 15,9% a la construcción. En cuanto a las sociedades disueltas por actividad económica principal, el 20% pertenecía al comercio y el 14,7% a actividades inmobiliarias, financieras y de seguros.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital subió un 16,6% en junio en tasa interanual, hasta las 2.639 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones superó los 1.986 millones de euros, cifra un 65,4% superior a la de junio de 2025, mientras que el capital medio fue de 752.733 euros, un 19,3% más.

En tasa mensual (junio sobre mayo), la constitución de empresas bajó un 0,4%, mientras que las disoluciones se incrementaron un 9,1%.

En los seis primeros meses del año, la creación de empresas se ha incrementado un 9,8%, mientras que las sociedades disueltas han aumentado un 6,9%.

La creación de empresas sube en 11 CCAA y baja en 6

Según Estadística, once comunidades autónomas crearon el pasado mes de junio más empresas que en igual mes de 2025.

Los mayores repuntes interanuales se los anotaron La Rioja (+86,7%), Navarra (+78,2%), Extremadura (+33%), Murcia (+24,4%) y Asturias (+22%).

Por contra, la creación de sociedades descendió en las comunidades de Canarias (-13,4%), Galicia (-11,4%), Comunidad Valenciana (-7,6%), Castilla-La Mancha (-7,4%), Madrid (-2,6%) y Andalucía (-1,7%).

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