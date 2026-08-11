Siete aeropuertos españoles superan su capacidad máxima y al menos otros cinco están a punto de sobrepasarla

Decía hace unas semanas el consejero delegado de Ryanair, Eddie Wilson, que los aeropuertos españoles que quiere la aerolínea están llenos y que los que no lo están son demasiado caros. La primera afirmación tiene parte de razón. Barcelona, Alicante, Valencia, Sevilla, Bilbao, Tenerife Norte y Menorca recibieron en 2025 más pasajeros que la capacidad de referencia que tienen asignada. Y otros aeropuertos, como Madrid, Palma de Mallorca, Lanzarote o Málaga, se encuentran ya muy cerca de ese límite técnico.

El ‘aforo’ de los aeropuertos españoles está recogido en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) 2022-2026, elaborado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. En él se establece, entre otros parámetros, la capacidad de referencia de las principales instalaciones aeroportuarias. Barcelona-El Prat tiene cabida para 55 millones de pasajeros y, sin embargo, recibió 57,4 millones en 2025. Alicante tiene un umbral de 19 millones y registró 19,95 millones de pasajeros el año pasado. Valencia, por su parte, tiene una capacidad de 10,5 millones y pasó de 10,8 millones de pasajeros en 2024 a 11,8 millones en 2025.

El caso de Sevilla es todavía más llamativo. El aeropuerto superó ya en 2023 su capacidad de referencia, fijada en 7,7 millones de pasajeros, y en 2025 alcanzó una ocupación equivalente al 124% de esa cifra. Tenerife Norte también rebasó su capacidad, establecida en 6,5 millones de pasajeros, con 7,1 millones de pasajeros en 2025, Bilbao registró 7 millones de visitantes ese año frente a un tope de 6,4 millones, y Menorca recibió 4,2 millones, cuando tiene ‘espacio’ para 4 millones.

Gráfico que muestra los aeropuertos de España que están a límite de su capacidad de pasajeros.

Según Aena, la capacidad aeroportuaria se calcula teniendo en cuenta la capacidad media del día, pero hay horas punta (alta demanda) donde se pueden elevar esas previsiones tensionando un poco los procesos y horas valle (baja demanda) donde todavía hay capacidad disponible, por eso estos aeródromos pueden tener más pasajeros que aquellos que establece su capacidad máxima teórica. Un ejemplo equivalente sería el de una autopista diseñada para soportar un determinado volumen de tráfico: superar ese nivel no impide que circulen más vehículos, aunque es posible que sí aumente el riesgo de congestión y deterioro del servicio.

La capacidad máxima de un aeropuerto no depende únicamente del tamaño de su terminal, sino que intervienen numerosos factores, tanto físicos como operativos. "Viene definida por diferentes factores, desde elementos relacionados con la gestión y control del espacio aéreo hasta elementos físicos de la infraestructura aeroportuaria —pista de aterrizaje, calles de rodaje, radioayudas, etc.— y las empresas u organizaciones que ofrecen servicios al mismo, como controladores, 'handling' o seguridad", explica Roma Andreu, profesor de EAE Business School.

También influyen cuestiones como la meteorología o determinadas restricciones relacionadas con la contaminación acústica. Precisamente por eso, existe margen para aumentar la capacidad de un aeropuerto sin necesidad de construir una nueva terminal o una nueva pista. "Se pueden optimizar muchos elementos para poder incrementar la capacidad declarada sin tener que agrandar el aeropuerto", asegura Andreu. Por ejemplo, aumentar el número de controladores puede permitir gestionar más operaciones por hora.

Además, se puede reducir el tiempo que un avión permanece en tierra mediante procesos más ágiles de asistencia en tierra ('handling') y de control de seguridad. De esta forma, un mismo puesto de estacionamiento puede ser utilizado por más aeronaves a lo largo de una jornada. Otra posibilidad, cuando el principal límite está en las operaciones de pista pero todavía existe margen en la terminal, es utilizar aviones de mayor tamaño capaces de transportar a más pasajeros en cada vuelo.

Medidas para evitar la saturación

El próximo Documento de Regulación Aeroportuaria, el DORA III, que contempla las actuaciones para el periodo 2027-2030, tiene entre sus objetivos adaptar la capacidad de los aeropuertos españoles al crecimiento previsto de la demanda, especialmente mediante actuaciones en las terminales.

Aena prevé destinar 4.000 millones de euros a mejorar las instalaciones del aeropuerto de Madrid y 3.200 millones al de Barcelona, en dos proyectos que se prolongarán durante al menos una década. También está prevista la ampliación de las terminales de Alicante y Tenerife Norte, la ampliación de la plataforma de Lanzarote y la remodelación de las terminales de Tenerife Sur.

Pero antes de que lleguen esas grandes inversiones, Aena prepara otras medidas para aprovechar mejor la capacidad ya disponible. El próximo verano está previsto redistribuir parte del tráfico en Barajas y El Prat para concentrar más operaciones en las horas valle y aliviar la presión durante las horas punta. La medida podría extenderse a otros aeropuertos, aunque fuentes del sector afirman que segmentar y gestionar de manera más detallada la capacidad es una práctica habitual en los grandes aeropuertos europeos.

Hacia los 100 millones de turistas

Más allá de los aeropuertos que ya han superado su capacidad de referencia, otros se encuentran muy cerca de hacerlo. Un ejemplo es Palma de Mallorca, que cerró 2025 con 33,8 millones de pasajeros, el equivalente al 99,4% de su capacidad de referencia. Otro es Madrid, que alcanzó los 68,17 millones de pasajeros en 2025, el 97,38% de su capacidad. También Lanzarote se encuentra prácticamente en el límite, con una tasa del 98,88% después de registrar 8,9 millones de pasajeros. Málaga, aunque todavía mantiene un margen mayor, también se acerca a su umbral máximo. El aeropuerto recibió 26,7 millones de pasajeros en 2025 frente a una capacidad de referencia de 30 millones.

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La presión sobre estas instalaciones se produce, además, en un contexto de fuerte crecimiento del tráfico aéreo en España. Alrededor del 80% de los turistas internacionales que llegan al país lo hacen en avión. España recibió el año pasado 96,8 millones de visitantes extranjeros y avanza en 2026 hacia el umbral de los 100 millones. Ese crecimiento turístico tiene un reflejo directo en los aeropuertos. En 2025 se registraron 321,6 millones de pasajeros en los aeropuertos españoles entre llegadas y salidas, mientras que Aena prevé un crecimiento del tráfico aéreo de alrededor del 3% para este año.