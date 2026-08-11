Expertos advierten sobre desinformación y estafas ligadas al eclipse solar del 12 de agosto

El 12 de agosto, la geografía brindará a España la oportunidad de presenciar un eclipse solar total, el primero de este tipo en más de un siglo. La singularidad de este fenómeno astronómico movilizará oleadas de turismo que podrían colapsar algunos de los distintos puntos del territorio desde los que se podrá observar como la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra. Sin embargo, y a pesar de ser efímero, su llegada ha puesto en alerta a las autoridades, que se preparan para minimizar lo que los expertos consideran "un posible riesgo contra la seguridad nacional".

El pasado 23 de junio, el Gobierno anunció el despliegue de un plan especial de seguridad para el eclipse que incluye la "incorporación sistemática de información e inteligencia policial destinada a la detección temprana de amenazas en ámbitos como el terrorismo, la radicalización violenta, la delincuencia grave, la conflictividad social y la ciberseguridad".

La adopción de medidas ante ese posible impacto social no es uniforme. Así, según ha podido saber EL PERIÓDICO, la Agència de Ciberseguretat de Catalunya no prevé "ninguna actuación específica" relacionada con el eclipse.

Confundir y engañar a la población

¿Cómo puede un fenómeno solo observable entre 60 y 100 segundos pueda suponer una amenaza nacional? La perito judicial y experta en ciberseguridad Selva Orejón asegura que no se trata tanto de potenciales ataques informáticos contra infraestructuras críticas, sino de operaciones de guerra psicológica con las que confundir y engañar a la población.

"Cada vez que hay un evento muy noticiable y que la mayoría de la sociedad desconoce profundamente se disparan las búsquedas de información a través de foros, redes sociales o aplicaciones de IA. Eso abre la puerta a la creación de páginas web falsas que explotan la incertidumbre para propagar desinformación como contenidos negacionistas", explica en declaraciones a EL PERIÓDICO. Orejón apunta a que, al tratarse de un fenómeno astronómico, eso facilita que se difundan mensajes "envueltos por las pseudociencias".

Pueden utilizar la curiosidad fuera de lo común que despierta este caso para intentar vender productos fraudulentos y estafar a la gente Selva Orejón — Périto informático y experta en ciberseguridad

Estafas que explotan la curiosidad

La directora ejecutiva de la agencia de investigación cibernética onBranding recalca que el riesgo de los portales web que simulan ser medios de comunicación va más allá de la difusión de mentiras. "Pueden utilizar la curiosidad fuera de lo común que despierta este caso para intentar vender productos fraudulentos y estafar a la gente", advierte. Piensa en un anuncio que te invita a comprar unas gafas especiales para poder ver el eclipse sin dañar tus ojos, pero lo único que busca es robar los datos de tu tarjeta de crédito.

Sea un eclipse, Navidad o el día de la madre, muchos cibercriminales tratan de explotar los eventos en los que habrá una anormalidad informativa para aprovecharse de "un comportamiento por parte de los usuarios fuera de lo común" y dar más salida a sus estafas. "Dado como está mutando el crimen, cada vez hay más medios digitales que se están utilizando con ese fin", dice Orejón.

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La experta en ciberseguridad asegura que "no hace falta llevar a cabo ninguna acción concreta", si bien recomienda "acentuar el monitorizaje de los dominios web" para detectar actores maliciosos.