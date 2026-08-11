Bershka abre su primera tienda en Estados Unidos

Es uno de los ejemplos favoritos de Inditex cuando se mienta la posibilidad de que el coloso español de la moda haya llegado a su límite de crecimiento: el margen de expansión que tiene en cantidad de países del mundo, y, en concreto, en Estados Unidos, su segundo mercado más importante en función de la facturación. Esta expectativa de crecimiento en terreno norteamericano se acaba de materializar en el desembarco de Bershka en el país.

La marca con la que más ingresa el grupo después de Zara acaba de abrir su primera tienda física en uno de los centros comerciales "más emblemáticos y visitados" de Miami, el Aventura Mall, según difunde la compañía en un comunicado este martes. El movimiento lo anunció el consejero delegado de Inditex, Oscar García Maceiras, en una de las presentaciones de resultados trimestrales del año pasado, cuando contó que la apertura respondía, en parte, a lo bien que había funcionado la venta 'online' de la marca al otro lado del Atlántico.

El establecimiento que convierte el plan en realidad es un espacio donde convivirán las colecciones Bershka, BSK y MAN, que se defiende de puertas para afuera con una fachada de unos 22 metros de longitud y que incorporará propuestas tecnológicas para fusionar experiencia física y 'online'. Por ejemplo, que un cliente pueda localizar productos dentro de la tienda con la 'app', consultar la disponibilidad de artículos o recoger un pedido en dos horas, además de las cajas de autopago.

"Bershka se ha consolidado como un referente global en moda accesible vinculada a las últimas tendencias y dirigida a una audiencia joven", resume Inditex en su comunicado. "Situada en la intersección entre el 'mainstream' y las subculturas emergentes, la marca conecta moda, música y cultura digital para inspirar a las nuevas generaciones a explorar y expresar su identidad", remata.

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En total, esta marca que se pilota ahora desde Tordera, pero que tendrá su sede en Sant Adrià del Besòs cuando Inditex construya allí su campus catalán, cuenta con 850 tiendas abiertas en todo el mundo. Según el último balance anual, el de 2025, supera los 3.200 millones de euros de ingresos, un 12% más que en el ejercicio anterior. Es, además de una de las enseñas más importantes para el grupo, una de las que más crece: Oysho lo hizo un 15% y Stradivarius, un 12,7%.