Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis migratoria en CeutaParo CórdobaIncendio Cerro MurianoVPOJesús LeónAtraco Palma del RíoFeriantes lucentinos en CeutaMezquita-CatedralCórdoba CFEclipse solarIván AniaComercios en veranoMelocotones VeguillaOcio en CórdobaBurro PosadasAucorsa
instagramlinkedin

Evento histórico

Iberia fletará un vuelo exclusivo para ver el eclipse total de Sol desde el aire

Las imágenes captadas durante el trayecto se retransmitirán en directo a través de las redes sociales de la aerolínea

Avión de Iberia.

Avión de Iberia. / IBERIA - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Sara Ledo

Madrid

La cuenta atrás para el eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto ha desatado el interés por encontrar los mejores lugares para contemplarlo. Mientras miles de personas preparan su viaje para vivir el fenómeno alrededor de todo el país, Iberia ha decidido llevar la experiencia un paso más allá: ha organizado un vuelo especial que permitirá observar el eclipse a más de 10.000 metros de altitud y retransmitirlo en directo para todo el mundo.

Las imágenes captadas durante el trayecto se retransmitirán en directo a través de sus redes sociales gracias al nuevo sistema de conectividad wifi vía Starlink que Iberia está incorporando a su flota. Pero el vuelo no solo ofrecerá una vista privilegiada fenómeno, sino que también servirá como plataforma científica. A bordo viajará un equipo de investigadores del proyecto Shelios para realizar observaciones del que será el primer eclipse total de Sol visible desde la Península Ibérica desde 1912.

El avión, que llevará el código IB1473, en homenaje al año de nacimiento del astrónomo Nicolás Copérnico, despegará del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a las 18:45 horas y realizará una ruta especialmente diseñada para "maximizar las condiciones de observación del eclipse sobre la provincia de Palencia". El aparato será un Airbus A321XLR, uno de los aviones de última generación de la flota de Iberia, y la tripulación estará liderada por el comandante Javier Lopera Alcalá y el piloto Javier Meana Fernández, este último con formación en astrofísica.

Mediciones desde el aire

A bordo del avión viajará un grupo de investigadores del proyecto Shelios, una iniciativa científica y educativa liderada por el astrónomo Miquel Serra-Ricart, director científico de Light Bridges e investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias. "La observación desde la altitud de crucero nos permitirá tener una visión clara de la corona solar libre de nubosidad y otros fenómenos atmosféricos que pueden dificultar la observación desde tierra", explica Serra-Ricart en el comunicado enviado por la aerolínea.

Noticias relacionadas y más

Además, desde el avión se podrá observar el entorno del Sol, incluida la posición aparente de Venus, Mercurio y también otras estrellas visibles. "Estamos muy satisfechos de poder colaborar en una iniciativa que une aviación, ciencia e innovación. Este vuelo permitirá aprovechar las ventajas que ofrece la observación desde la altitud de crucero para contribuir al estudio de un fenómeno astronómico excepcional”, afirma Diego Fernández, director de Estrategia, Transformación y Sostenibilidad de Iberia.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere a los 47 años David Conde Rosa, un carnavalero referente del barrio de Levante y el Guadalquivir
  2. Rafael Becerra, el vecino de Posadas que recorrerá en burro 160 kilómetros del Camino de Santiago para salvar al asno andaluz
  3. El cambio climático liquida la última gran plantación de melocotones de Córdoba
  4. Fallece a los 69 años el empresario montoreño Pedro Notario Sánchez
  5. Un nuevo incendio forestal en Cerro Muriano (Córdoba) moviliza a medios aéreos y terrestres del Infoca: el fuego ya está estabilizado
  6. Eclipse solar del 12 de agosto en Córdoba: a qué hora empieza y cómo se verá
  7. La Diputación de Córdoba abona más de 300.000 euros a Montalbán por albergar la planta provincial de tratamiento de basuras
  8. La oferta de ocio en Córdoba sigue muy viva en agosto: música, visitas teatralizadas o cine bajo las estrellas en las noches de verano

Ni olivo ni almendro: el árbol que resiste la sequía y se llena de flores azul lavanda en verano

Ni olivo ni almendro: el árbol que resiste la sequía y se llena de flores azul lavanda en verano

El Ayuntamiento de Córdoba instala suelo podotáctil y rebaja acerados en Carlos III

El Ayuntamiento de Córdoba instala suelo podotáctil y rebaja acerados en Carlos III

La Junta impulsará la primera Ley de Regadío Sostenible y reformará la Ley de Aguas esta legislatura

La Junta impulsará la primera Ley de Regadío Sostenible y reformará la Ley de Aguas esta legislatura

Los murcianos saben que la mejor ensalada para el verano se prepara con tomate, atún, huevo, cebolla y aceitunas negras

Los murcianos saben que la mejor ensalada para el verano se prepara con tomate, atún, huevo, cebolla y aceitunas negras

El Ayuntamiento de Córdoba se reafirma en su postura de que la Junta tiene derecho de tanteo sobre los cines de verano

El Ayuntamiento de Córdoba se reafirma en su postura de que la Junta tiene derecho de tanteo sobre los cines de verano

Los mejores sitios (y los que no) para ver el eclipse solar en Córdoba

La empresa alimentaria Gelagri de Santaella ahorra 520.000 kilovatios de electricidad tras invertir casi un millón en eficiencia energética

La empresa alimentaria Gelagri de Santaella ahorra 520.000 kilovatios de electricidad tras invertir casi un millón en eficiencia energética

La etología dice que los gatos que meten la pata en el agua antes de beber no lo hacen para jugar, sino por instinto

La etología dice que los gatos que meten la pata en el agua antes de beber no lo hacen para jugar, sino por instinto
Tracking Pixel Contents