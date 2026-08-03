Los Entrecanales Franco venden un 3% de Acciona por unos 381 millones y reducen su peso al nivel de la otra rama familiar

La rama de los Entrecanales Franco ha iniciado la venta de un 3% del capital de Acciona, una operación valorada en torno a 381 millones de euros a precios de mercado con la que reducirá su participación desde el 29% hasta aproximadamente el 26%, equiparándose así al peso que mantiene la otra gran rama accionarial de la familia, los Entrecanales Domecq.

La desinversión ha sido comunicada este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por Tussen de Grachten BV, la sociedad neerlandesa a través de la que los Entrecanales Franco controlan su participación en el grupo.

La familia explica que la colocación responde a la voluntad de algunos de sus miembros de diversificar su patrimonio, al tiempo que subraya que ninguno de los accionistas vendedores desempeña funciones ejecutivas o de dirección dentro de la compañía.

La operación se llevará a cabo mediante una colocación acelerada entre inversores institucionales, coordinada por Morgan Stanley, de 1,65 millones de acciones. Una vez concluya la venta, las acciones restantes quedarán sujetas a un compromiso de permanencia (lock-up) de 90 días, durante el que no podrán realizar nuevas desinversiones.

Expira el acuerdo de permanencia

El movimiento llega apenas unas semanas después de que expirara el acuerdo que durante 15 años vinculó a las dos ramas de la familia Entrecanales. Ese pacto, que caducó el pasado 14 de julio, otorgaba a los Entrecanales Domecq un derecho preferente para comprar las acciones de los Entrecanales Franco en caso de venta.

Con la desaparición de ese compromiso, la rama vendedora puede desprenderse de títulos directamente en el mercado, sin necesidad de ofrecerlos previamente al otro accionista de referencia, un procedimiento especialmente complejo debido al elevado número de herederos que participan en el capital.

Pese a la desinversión, los Entrecanales Franco aseguran mantener su respaldo al proyecto empresarial de Acciona y a la estrategia que desarrolla el equipo directivo encabezado por José Manuel Entrecanales.

Resultados marcados por la ausencia de plusvalías

La operación llega pocos días después de que Acciona presentara sus resultados del primer semestre. La compañía obtuvo un beneficio neto de 83 millones de euros, un 84,3% menos que un año antes, al no repetir las importantes plusvalías por rotación de activos que impulsaron las cuentas de 2025.

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Aun así, el grupo mantuvo el crecimiento de su actividad, con unos ingresos récord de 10.142 millones de euros, un 9,9% más que en el mismo periodo del año anterior. Además, reiteró sus previsiones para 2026 y aseguró que continúa trabajando en nuevas operaciones de rotación de activos, mientras explora distintas alternativas para maximizar el valor de Acciona Energía, una filial sobre la que la semana pasada reconoció haber recibido el interés de varios fondos de inversión, aunque calificó de "improbable" una eventual venta del negocio.