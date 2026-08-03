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Banco de España

El crédito a familias asciende ligeramente en junio gracias a los préstamos al consumo e hipotecas

. El saldo hipotecario ascendió a 527.669 millones de euros en junio, un 4,1% más que un año antes, tras aumentar en 21.002 millones, según datos del Banco de España

El Banco de España ve margen para mejorar depósitos y pide al sector reforzar su solvencia

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Guillermo Calvo

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El crédito concedido por las entidades financieras a las familias y a las instituciones sin ánimo de lucro residentes en España alcanzó los 719.878 millones de euros en junio, un 1,3% más que en el mismo mes de 2025, según los datos publicados este lunes por el Banco de España. Por su parte, la financiación a las empresas aumentó un 1,08% en tasa interanual, hasta situarse en 960.233 millones de euros.

En términos absolutos, el volumen de crédito a las familias se incrementó en 9.068 millones de euros respecto a junio del pasado año, mientras que el destinado a las empresas creció en 10.306 millones. En comparación con mayo, la financiación a los hogares avanzó un 0,5%, equivalente a 3.866 millones de euros, y la concedida a las compañías aumentó un 0,7%, con 6.590 millones más.

Dentro del endeudamiento de las familias, las hipotecas continuaron concentrando la mayor parte del crédito. El saldo hipotecario ascendió a 527.669 millones de euros en junio, un 4,1% más que un año antes, tras aumentar en 21.002 millones. De este modo, la financiación destinada a la vivienda sigue representando aproximadamente dos tercios de la deuda de los hogares.

El crédito al consumo mantuvo un crecimiento más intenso, con un avance interanual del 11,04%, hasta alcanzar los 120.437 millones de euros. En cambio, los préstamos destinados a otros fines descendieron un 27,2%, hasta los 66.852 millones. El Banco de España recuerda que, desde abril de 2026, esta categoría excluye los anticipos, un cambio metodológico que también se ha aplicado al cálculo de las tasas de variación y a los saldos publicados.

En el caso de las empresas, el aumento de la financiación estuvo impulsado por el crecimiento de los préstamos bancarios y de los valores representativos de deuda, mientras que los préstamos procedentes del exterior continuaron reduciéndose.

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Los créditos concedidos por las entidades financieras a las empresas alcanzaron los 485.134 millones de euros, un 3,4% más que un año antes. Los valores representativos de deuda crecieron un 3,9%, hasta los 149.522 millones, mientras que la financiación procedente del exterior descendió un 3,3% interanual, situándose en 325.577 millones de euros.

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Fuente: El Periódico

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