El ICO activará en septiembre 12.150 millones para impulsar la vivienda asequible

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) pondrá en marcha en septiembre el primer instrumento financiero del fondo España Crece, dotado con una capacidad de 12.150 millones de euros para impulsar la vivienda asequible en alquiler. La iniciativa permitirá financiar los proyectos durante todo su ciclo de vida, desde la promoción y la edificación hasta la tenencia y explotación de los inmuebles.

El Consejo General del ICO ha aprobado la Estrategia de Inversión de España Crece, en cumplimiento de la orden ministerial que regula el programa. Con esta decisión, el fondo entra en una nueva fase de ejecución y amplía las capacidades del organismo público para corregir fallos de mercado y financiar proyectos estratégicos en colaboración con inversores privados.

La vivienda será el primer ámbito en el que se desplegarán los nuevos productos. El instrumento ofrecerá tres modalidades: préstamos para la construcción de las viviendas, financiación a largo plazo para su mantenimiento y explotación en alquiler y una fórmula integrada para los operadores que asuman ambas fases.

Esta última opción permitirá que un proyecto comience con un crédito para la promoción y, una vez terminadas las obras, continúe con financiación a largo plazo para conservar los inmuebles en régimen de alquiler asequible. Según fuentes del ICO, estos préstamos podrán alcanzar plazos de hasta 35 años para promotores que también sean inversores a largo plazo.

Del total previsto, 6.150 millones de euros se reservarán para la fase de promoción y otros 6.000 millones para la tenencia. El apoyo público se concentrará especialmente en la construcción, considerada el principal punto de dificultad para la viabilidad económica de este tipo de proyectos.

Tramos no reembolsables

Por primera vez, la financiación del ICO incorporará un componente no reembolsable para reducir el coste de las promociones. Fuentes del Instituto sitúan este tramo en torno al 30% del valor nominal, aunque su concesión estará vinculada a la brecha de viabilidad económica que se acredite en cada operación. El resto de recursos se concederá en condiciones de mercado, con el objetivo de atraer capital privado y preservar la sostenibilidad financiera del modelo.

La reducción del coste de construcción busca facilitar que las rentas finales puedan ajustarse a la capacidad de pago de los futuros inquilinos. El diseño pretende, además, aportar certidumbre desde el inicio a los operadores que desarrollen y mantengan los proyectos.

Junto con estos préstamos, España Crece activará un instrumento de inversión destinado a reforzar el capital de proyectos de alquiler asequible. En conjunto, las distintas herramientas vinculadas a vivienda podrán alcanzar los 13.787 millones de euros y movilizar, con la participación del sector privado, cerca de 23.000 millones.

El programa España Crece se financiará con una inyección de capital de 10.891 millones de euros y un componente subvencional de 2.800 millones, procedentes de los fondos europeos Next Generation EU. Según el ICO, esta base patrimonial permitirá apalancar alrededor de 60.000 millones en financiación y garantías y movilizar hasta 120.000 millones de inversión en proyectos estratégicos.

La estrategia se articula en cuatro ejes: el desarrollo de tecnologías estratégicas y proyectos tractores, el crecimiento y la competitividad de las pymes, la ampliación del parque de vivienda de alquiler asequible y el impulso de la transición ecológica.

Impulso 'verde'

La sostenibilidad será un criterio transversal. Todos los instrumentos deberán respetar el principio europeo de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente, conocido como DNSH, y el sistema de etiquetado climático del Plan de Recuperación. Más de 5.000 millones de euros, equivalentes al 36,5% de los recursos asignados en la ampliación de capital, se destinarán a proyectos que cumplan los criterios de etiquetado verde de la Unión Europea.

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El ICO desplegará de forma progresiva nuevos productos de financiación directa para empresas, plataformas de garantías, instrumentos de capital y soluciones para apoyar la transición ecológica. La previsión es que el conjunto de las herramientas de España Crece esté plenamente operativo durante el primer trimestre de 2027.