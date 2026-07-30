Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Calor en los barriosCórdoba CFJoyería CórdobaOperación antidroga AlcoleaIncendio Cerro MurianoCines de veranoMejores docentesAgenda 'finde'Virus del NiloDimisión BaenaSalón Rico
instagramlinkedin

Este jueves ha abierto en Ripollet y Barcelona

Caprabo cierra 2025 con 822 millones de euros en ventas, un 3% más, y 16 nuevas tiendas

La cadena de supermercados cerró el año pasado con un incremento del 3% en sus ventas, alcanzando los 822 millones de euros y sumando 16 nuevos establecimientos

Nuevo supermercado de Caprabo en Barcelona

Nuevo supermercado de Caprabo en Barcelona / CAPRABO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Pablo Gallén

Madrid

Caprabo cerró 2025 con unas ventas de 822 millones de euros, un 3% más que el año anterior, y 16 tiendas nuevas, incorporando más de 5.000 metros cuadrados de superficie comercial, informa este jueves en un comunicado.

En 2026, ha cerrado el primer semestre abriendo 8 tiendas, lo que "sitúa el plan de aperturas por encima de las previsiones".

En total, este semestre ha incorporado unos 1.750 metros cuadrados de superficie comercial y ha creado unos 40 empleos con nuevos locales de Barcelona ciudad, Rubí, Sant Esteve Sesrovires, Sant Boi de Llobregat, Ripollet (Barcelona) y Creixell (Tarragona).

Este mismo jueves abre dos tiendas, cada una con 200 metros cuadrados y 5 empleados: una en Ripollet (Barcelona), en la calle Nostra Senyora dels Àngels, y otra en Barcelona ciudad, en la Vila Olímpica (Ramon Turró 89).

Noticias relacionadas

Las aperturas han permitido a la compañía ampliar su presencia en barrios y en poblaciones donde no tenía presencia hasta el momento "con un formato de proximidad adaptado al territorio".

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La exalcaldesa de Baena Cristina Piernagorda anuncia su renuncia como concejal del PP y atribuye su decisión a las discrepancias sobre la planta de biometano
  2. Agresión a una socorrista en la piscina de Palma del Río (Córdoba): el Ayuntamiento reabre el recinto tras el cierre temporal por las lesiones
  3. Nuevo incendio en Córdoba: medios aéreos y terrestres lucha contra las llamas en Hornachuelos
  4. Nuevos proyectos en la avenida de Ollerías de Córdoba: 'Todo lo que sea renovar es bueno, pero que pongan más aparcamientos
  5. Más de 5.000 vecinos piden al Ayuntamiento de Córdoba que compre los cines de verano y que sean declarados Bien de Interés Cultural
  6. El CRV26, el vehículo monoplaza con el que la Universidad de Córdoba lleva la ingeniería de las aulas al circuito
  7. Juan Ramón Molina, director del máster en Gestión del Fuego de la UCO: «En Córdoba podemos tener incendios grandes en muchos sitios, hay zonas con mucho combustible acumulado»
  8. Córdoba CF - Elche CF: horario y dónde ver por televisión el cuarto amistoso de pretemporada del conjunto blanquiverde

Córdoba cuenta ya con nuevos delegados territoriales de la Junta de Andalucía: estos son los nombramientos

Córdoba cuenta ya con nuevos delegados territoriales de la Junta de Andalucía: estos son los nombramientos

La salida de Botella y el regreso de Alejandro Hernández: las claves de los nombramientos de la Junta en Córdoba

La salida de Botella y el regreso de Alejandro Hernández: las claves de los nombramientos de la Junta en Córdoba

Al menos ocho de los 10 mayores incendios declarados este verano son negligencias, imprudencias o provocados

Al menos ocho de los 10 mayores incendios declarados este verano son negligencias, imprudencias o provocados

Alberto Sanz, adiestrador canino: “Los perros aprenden mucho más de los gestos que de las palabras”

Alberto Sanz, adiestrador canino: “Los perros aprenden mucho más de los gestos que de las palabras”

Exteriores rechaza que la crisis de Ceuta sea una represalia por el acercamiento a Argelia: “La relación con Marruecos es excelente”

Exteriores rechaza que la crisis de Ceuta sea una represalia por el acercamiento a Argelia: “La relación con Marruecos es excelente”

Cintia Bustos asumirá la presidencia de Emacsa tras la marcha de García-Ibarrola a la Junta y Marien Pozanco lo sustituye como concejal

Cintia Bustos asumirá la presidencia de Emacsa tras la marcha de García-Ibarrola a la Junta y Marien Pozanco lo sustituye como concejal

La Puerta de San Nicolás, uno de los accesos históricos de la Mezquita-Catedral, entra en restauración

La Puerta de San Nicolás, uno de los accesos históricos de la Mezquita-Catedral, entra en restauración

Los joyeros celebran la indicación geográfica protegida

Tracking Pixel Contents