Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Joyería CórdobaIncendios CórdobaPiscina Palma del RíoCoto CórdobaCines de veranoDimisión BaenaSalón RicoVecinos OlleríasObras La ViñuelaEl ArcángelMonoplaza UCO
instagramlinkedin

Movilidad

Transportes fija servicios mínimos del 73% en la alta velocidad para la huelga del 31 de julio

Los trenes de Media Distancia tendrán unos servicios mínimos del 65%, mientras que los de Cercanías se dividirán en un 75% en hora punta y en un 50% durante el resto de la jornada

Archivo - Trenes AVE durante la segunda operación salida con motivo de la Semana Santa 2026, en la estación Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes, a 1 de abril de 2026, en Madrid

Archivo - Trenes AVE durante la segunda operación salida con motivo de la Semana Santa 2026, en la estación Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes, a 1 de abril de 2026, en Madrid / Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

MADRID

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha establecido los servicios mínimos ante la huelga convocada en solitario por Sindicato Ferroviario en Renfe para el próximo viernes, 31 de julio, fijándolos en un 73% para los trenes de alta velocidad.

Según ha informado Renfe, los trenes de Media Distancia tendrán unos servicios mínimos del 65%, mientras que los de Cercanías se dividirán en un 75% en hora punta y en un 50% durante el resto de la jornada.

Estos porcentajes no significan que los trenes que no están incluidos se vayan a cancelar, sino que, en función del seguimiento que tenga la huelga, podrían no circular.

En este sentido, las otras dos jornadas de huelga convocadas por este sindicato en el último mes consiguieron un seguimiento del 1,8% y 2,1%. En esta tercera jornada, Sindicato Ferroviario protesta por "la peligrosa situación" que considera que se vive a bordo de los trenes, como consecuencia de "deficiencias de los sistemas de climatización".

Noticias relacionadas

A la huelga están llamados todos los colectivos de intervención y conducción de Renfe Viajeros en todo el territorio nacional.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. De Suiza a Palma del Río (Córdoba): detenido en plena calle un fugitivo reclamado por delitos graves
  2. Impulsan la construcción de 140 nuevas viviendas y zonas verdes en la avenida de Ollerías en Córdoba
  3. Dos profesores cordobeses optan a ser elegidos Mejor Docente de España
  4. El futuro barrio con 500 viviendas en el antiguo Urende sigue adelante: las novedades del proyecto
  5. El Infoca logra controlar el incendio en un olivar de Adamuz tras desplegar cinco grupos y medios aéreos
  6. La cúpula de calor se instala sobre Córdoba: aviso naranja y máximas extremas hasta el domingo
  7. El Córdoba CF trabaja en “un par de incorporaciones” y “alguna salida” para cerrar la plantilla
  8. Peones, camareros y oxcitadores: los empleos que el mercado laboral de Córdoba no consigue cubrir

La Junta y el Ayuntamiento estudian una vía legal para adquirir los cines de verano de Córdoba: "No hay ningún problema y se recuperarán los espacios"

La Junta y el Ayuntamiento estudian una vía legal para adquirir los cines de verano de Córdoba: "No hay ningún problema y se recuperarán los espacios"

¿Qué es la IGP que ha recibido la joyería cordobesa y qué cambia a partir de ahora?

¿Qué es la IGP que ha recibido la joyería cordobesa y qué cambia a partir de ahora?

DIRECTO | Marlaska atiende a los medios tras presidir el IX pleno del Consejo Nacional de Protección Civil

España enchufa su primera ‘megaplanta’ verde que fusiona molinos eólicos, paneles solares y grandes baterías

España enchufa su primera ‘megaplanta’ verde que fusiona molinos eólicos, paneles solares y grandes baterías

El Salón Rico de Medina Azahara tendrá como acceso el histórico Camino de los Nogales a partir de septiembre

El Salón Rico de Medina Azahara tendrá como acceso el histórico Camino de los Nogales a partir de septiembre

El horizonte para la nueva fase de restauración del Salón Rico de Medina Azahara y abrirlo a las visitas de forma permanente

El horizonte para la nueva fase de restauración del Salón Rico de Medina Azahara y abrirlo a las visitas de forma permanente

Urbanismo adjudicará de forma directa la obra para quitar el 'tacón' de los Olivos Borrachos tras quedar desierta la licitación

Urbanismo adjudicará de forma directa la obra para quitar el 'tacón' de los Olivos Borrachos tras quedar desierta la licitación

El Ayuntamiento de Córdoba consigue 1,2 millones de fondos europeos para programas de formación para la inclusión social

El Ayuntamiento de Córdoba consigue 1,2 millones de fondos europeos para programas de formación para la inclusión social
Tracking Pixel Contents