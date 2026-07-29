La nueva Endesa dispara el beneficio un 41% y eleva sus objetivos para todo el año

La nueva Endesa echa andar acelerando. La eléctrica, ahora comandada por Gianni Armani como nuevo CEO tras la marcha del histórico José Bogas, registró un beneficio neto de 1.470 millones de euros en el primer semestre del año, lo que supone un fortísimo incremento del 41% impulsado por la buena marcha de todos los negocios pese a la volatilidad general del sector.

a compañía, controlada por el grupo italiano Enel, ha elevado su objetivo de beneficio neto ordinario para todo 2026 y ahora aspira a superar los 2.400 millones de euros, rozando el máximo histórico de 2.541 millones marcado en 2022. Una revisión al alza que es "un signo clave de la fortaleza tanto de su modelo de negocio, como de su capacidad para transformar una sólida ejecución operativa en una mayor rentabilidad para sus accionistas", destaca la eléctrica.

La anterior previsión del grupo -comunicada hace apenas cuatro meses- contemplaba cerrar el año con un beneficio en la horquilla entre los 2.300 y los 2.400 millones, que quedará desbordada. Entre enero y junio, el resultado ordinario neto de la empresa (sin contabilizar extraordinarios) fue ya de 1.480 millones de euros, con un aumento del 42,2% con respecto al pasado ejercicio.

Los ingresos del grupo en el semestre ascendieron a 10.995 millones de euros, con un incremento 1,1% frente a los 10.880 millones de euros de hace un año. El resultado bruto de explotación (ebitda) alcanzó los 3.240 millones de euros en los seis primeros meses de 2026, un 20% más que en 2025, gracias al crecimiento en todos los negocios y a la mayor contribución de las actividades reguladas que ya representan cerca del 50% del total.

Asimismo, Endesa generó un flujo de caja de 2.300 millones de euros en el semestre, que se ha cerrado con una deuda neta de 10.300 millones de euros, frente a los 10.100 millones de euros de cierre de 2025. El coste medio de la deuda se redujo hasta el 3,2% y la ratio de deuda neta sobre ebitda se situó en 1,6 veces.

Impulso al negocio de redes

El negocio de redes aporta el 36% del ebitda total, con 1.200 millones de euros que suponen un alza del 24%, y la inversión dedicada a esta actividad se incrementó un 38% interanual hasta los 600 millones de euros, lo que supone más de la mitad (52%) de toda la inversión de Endesa en el semestre. El nuevo plan estratégico de Endesa contempla unas inversiones de 5.500 millones de euros en los próximos tres años en redes, que están (estaban) condicionadas a que el Ejecutivo quitara los actuales topes legales. El Consejo de Ministros aprobó este martes un nuevo plan de inversiones en redes que quita los límites hasta ahora vigentes, y permite una inyección de 35.000 millones en redes de distribución y de transporte hasta 2030.

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Endesa ha ejecutado hasta junio más del 50% de su programa de recompra de acciones, con 35 millones de acciones adquiridas (con 1.100 millones de euros de los 2.000 millones previstos) y 17 millones amortizadas. La eléctrica ha anunciado el lanzamiento del sexto tramo de recompra de acciones por un importe de 500 millones de euros, manteniendo un sólido ritmo de ejecución del programa, lo que refuerza el compromiso de generar valor a largo plazo para los accionistas.