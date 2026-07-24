Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Polígonos industrialesOzempicBebé-milagroBase LogísticaTrofeo Puertas de CórdobaDiscriminación EncinarejoCoches eléctricosCórdoba CF-Sevilla FCCines de veranoCalles cortadas centroEmergencia nacionalAdif CórdobaFumar en terrazasFindeLey antitabacoComer en Córdoba
instagramlinkedin

Turismo

Las pernoctaciones en hoteles bajaron un 0,9% en junio, pero los precios subieron un 5,6%

Los establecimientos facturaron 137,1 euros de media por habitación ocupada, un 5,8% más que el mismo mes del año anterior

Entrada de un hotel en Jerez de la Frontera (Cádiz).

Entrada de un hotel en Jerez de la Frontera (Cádiz). / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Madrid

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros españoles batieron un récord semestral en la primera mitad del año y alcanzaron los 163,79 millones tras subir un 1,8% interanual, aunque en junio, en pleno arranque del verano, las noches en hoteles bajaron un 0,9%, hasta los 38,61 millones.

Según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el índice de precios hoteleros subió un 5,6% en tasa anual, con lo que suma 60 meses consecutivos al alza, y los hoteles facturaron 137,1 euros de media por habitación ocupada, un 5,8% más que el mismo mes del año anterior.

Solo en junio, las pernoctaciones de viajeros residentes en España crecieron un 1,5%, mientras que las de no residentes bajaron un 2%.

Los españoles, a Andalucía

Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana fueron los destinos principales de los viajeros residentes en España en junio, con el 22,4%, 15,4% y 13% del total, respectivamente. Por su parte, los principales destinos de los no residentes fueron las Islas Baleares, Cataluña y Canarias, con el 34%, el 18,4% y el 17,9% del total.

En cuanto a la procedencia de los viajeros, Reino Unido y Alemania fueron los principales países emisores en junio, con el 29% y el 16,3% de las noches de no residentes. A continuación se situaron los viajeros procedentes de Francia, Estados Unidos y Países Bajos, con el 6,5%, el 5,4% y el 4,2% del total, respectivamente.

En junio se cubrieron el 65,6% de las plazas ofertadas, un 0,2% menos que en junio de 2025. Durante el fin de semana, el grado de ocupación por plazas bajó un 1,4% y se situó en el 71,3%.

Noticias relacionadas y más

Las Islas Baleares fueron la comunidad con un mayor grado de ocupación por plazas en el mes de junio, con un 82,5%. Por zonas turísticas, Palma-Calvià alcanzó el mayor grado de ocupación por plazas y en fin de semana, con el 84,8% y 86,6%, respectivamente.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Córdoba CF - Sevilla FC: horario y dónde ver por televisión el Trofeo Puertas de Córdoba
  2. En directo | Así te hemos contado el partido entre el Córdoba CF y el Sevilla FC
  3. Adif elige Córdoba para albergar la plataforma que modernizará la red ferroviaria andaluza
  4. El Ayuntamiento de Córdoba inicia el 27 de julio la retirada del adoquín en tres calles del centro y reorganiza el tráfico durante las obras
  5. Los bomberos evitan que un grave incendio se propague entre las viviendas del casco histórico de Baena
  6. Los expertos eligen la mejor heladería de Córdoba: el secreto de Piamonte D’Ambrosio
  7. Hosteleros y sindicatos en Córdoba sobre la norma de calor extremo en terrazas: 'Se cumple porque los clientes acuden en las horas menos calurosas
  8. El Sevilla se lleva ante el Córdoba CF el Trofeo Puertas de Córdoba en los penaltis

El Patio Andalucía Open Future impulsa 99 proyectos empresariales en Córdoba

El Patio Andalucía Open Future impulsa 99 proyectos empresariales en Córdoba

Un error en la Junta de Andalucía obliga a licitar otra vez las obras para llevar agua al Muriano y a la Sierra de Córdoba

Un error en la Junta de Andalucía obliga a licitar otra vez las obras para llevar agua al Muriano y a la Sierra de Córdoba

Merz remodela su Gobierno para "atrincherar" a su debilitada coalición

Merz remodela su Gobierno para "atrincherar" a su debilitada coalición

Montilla-Moriles se adelanta a Europa: la vendimia continental más temprada comienza con previsiones optimistas

Montilla-Moriles se adelanta a Europa: la vendimia continental más temprada comienza con previsiones optimistas

Los hoteles de Córdoba pierden 47.600 viajeros en el primer semestre tras dos años de máximos

Los hoteles de Córdoba pierden 47.600 viajeros en el primer semestre tras dos años de máximos

Así desalojó la Guardia Civil una residencia en El Tiemblo

Así desalojó la Guardia Civil una residencia en El Tiemblo

Los radares de la DGT en Córdoba recaudan 4,5 millones de euros en multas, casi la mitad de todas las sanciones de Tráfico en la provincia

Los radares de la DGT en Córdoba recaudan 4,5 millones de euros en multas, casi la mitad de todas las sanciones de Tráfico en la provincia

Detectan circulación del virus del Nilo en Bujalance, aunque el casco urbano queda fuera del área de alerta

Detectan circulación del virus del Nilo en Bujalance, aunque el casco urbano queda fuera del área de alerta
Tracking Pixel Contents