Volskwagen rompe con Bertolín, Pavasal y Becsa por los sobrecostes y le encarga a OHLA que termine la urbanización de la gigafactoría

Volkswagen ha roto su relación contractual con las valencianas Bertolín, Pavasal y Becsa por los sobrecostes y ha encargado a OHLA que termine la urbanización interna de la gigafactoría de baterías de Sagunt, según ha confirmado Levante-EMV. En los últimos meses, la relación entre la multinacional alemana y las contratistas valencianas se ha tensado hasta el punto de que el contrato se ha roto. Las divergencias han trascendido en un momento en el que la contratista surcoreana K-Ensol ha enviado a parte de sus trabajadores a Corea con el proyecto sin terminar.

El retraso en la finalización del montaje de la fábrica ha llevado a PowerCo a frenar la contratación de operarios. La compañía tenía previsto arrancar la producción el 26 de septiembre de este año y la fecha provisional ahora es hacerlo a finales de año. La previsión inicial era contratar a 500 personas y apenas ha sumado poco más de 50 incorporaciones en lo que va de año.

La multinacional alemana licitó obras de la gigafactoría a empresas valencianas por valor de 250 millones de euros. Los trabajos de construcción asignados a las empresas valencianas suponían en torno al 40 % de la obra adjudicada hasta marzo del año pasado, momento en el que se hizo pública la información. La unión temporal de empresas (UTE) formada por Itercon y Cobra se adjudicó el paquete de construcción más relevante al asumir la ejecución de los primeros edificios de producción de baterías (Cell Production), además del edificio de suministros ('energy center' de la fase 1) y la subestación eléctrica de la gigafactoría.

La UTE formada por las empresas valencianas Becsa, Pavasal y Bertolin se hizo con el contrato de las obras de urbanización interna de la gigafactoría mientras que la UTE Servitria-Vilor logró las del edificio de control de calidad y el de gestión de residuos. El grupo valenciano Rover asumió el desarrollo de las conexiones ferroviarias internas a la estación intermodal.

UTE de tres empresas

El problema ha surgido con las obras de la UTE formada por las empresas valencianas Becsa, Pavasal y Bertolín. Fuentes del sector de la construcción explicaron que se han producido una serie de sobrecostes que las contratistas valencianas no podían asumir sin caer en pérdidas. Esta situación tensionó la relación hasta la rotura del contrato. La multinacional alemana ha adjudicado la finalización de las obras de urbanización interna a OHLA, empresa fundada en Pamplona y con sede en Madrid.

En paralelo, el contratista clave de la gigafactoría de Volkswagen en Sagunt, la firma coreana K-Ensol, ha mandado a parte de sus trabajadores a Corea del Sur con el proyecto sin terminar y a cinco meses de la fecha teórica del arranque de la producción. Varias fuentes ajenas al grupo alemán de automoción han coincidido en que la relación entre la empresa que se dedica al montaje de las salas blancas (donde se acomete casi todo el proceso productivo de las celdas para el coche eléctrico) y PowerCo (filial de baterías de Volkswagen) está en revisión.

Interior de una de las salas blancas de la planta alemana de baterías de VW en Salzgitter. / Francisco Calabuig

Salida súbita de los coreanos

Hace tres semanas, K-Ensol envió a su casa a un grupo importante de trabajadores. La salida súbita de los operarios coreanos ha llamado la atención de los vecinos que compartían con ellos urbanización. Otras fuentes vinculadas al proyecto explicaron que desde hace semanas "se ha ralentizado" el montaje de las salas blancas y que en las casetas de obra de K-Ensol no hay gran movimiento.

Desde el grupo Volkswagen aseguraron que hay trabajadores de la empresa K-Ensol en la fábrica, aunque no precisaron el número ni entraron a valorar más detalles. "Los trabajadores de la empresa que se encarga de la construcción y puesta en funcionamiento de las salas blancas en la gigafactoría de PowerCo en Sagunt siguen operando en la planta", precisaron. Otras fuentes sin vinculación con la multinacional alemana insistieron en que la relación está en un punto complicado.

El contrato a K-Ensol se adjudicó desde la central de PowerCo en Alemania. En Corea los fabricantes más fuertes de celdas de baterías son LG Energy Solution, SK On y Samsung SDI. LG Energy Solution Ltd es, con mucho, el mayor fabricante de baterías para vehículos eléctricos de Corea del Sur. En el caso de la instalación de salas blancas, K-Ensol y Bry-Air son la referencia del sector junto a LG.

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Alternativa china

Volkswagen también barajó como alternativa que la ejecución de las salas blancas y secas (denominadas técnicamente 'clean and dry rooms') la acometiera una empresa china, pero finalmente se decantó por la opción coreana. En la planta alemana de Salzgitter, gemela de la de Sagunt, las salas blancas las ha montado una empresa china.