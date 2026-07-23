Kutxabank eleva un 22% su beneficio hasta junio y alcanza los 405,5 millones de euros

Kutxabank alcanzó un resultado neto de 405,5 millones de euros en el primer semestre de 2026, lo que supone un incremento del 22% respecto al mismo periodo del año anterior. La entidad atribuye esta evolución a la fortaleza de su negocio y al rendimiento de sus principales líneas estratégicas.

Entre enero y junio, la cartera de crédito aumentó un 8,4%, mientras que los recursos de clientes —depósitos y recursos fuera de balance— crecieron un 10,6%. Esta evolución permitió elevar el volumen de negocio un 9,9% interanual, hasta alcanzar los 155.395 millones de euros.

Los ingresos derivados de la actividad principal del negocio bancario se mantuvieron estables y se situaron en 938,3 millones, un 0,4% menos. El margen de intereses alcanzó los 575,4 millones, con una caída del 5,4% condicionada por el entorno de tipos de interés.

No obstante, este indicador registró un cambio de tendencia durante el segundo trimestre, cuando creció un 2,1% respecto al primero. La caída del margen de intereses fue compensada en buena medida por los ingresos procedentes de servicios y seguros, que aumentaron un 8,7%.

Este crecimiento estuvo impulsado por la gestión patrimonial —que incluye fondos de inversión, carteras delegadas y productos de previsión—, cuyos recursos fuera de balance avanzaron un 11,6%, y por el negocio asegurador, que incrementó sus ingresos un 6,9%.

El 86% de los ingresos revierte en la sociedad

Kutxabank señala que el 86% de sus ingresos revirtió a la sociedad a través de salarios, compras a proveedores, pago de impuestos y dividendo social. En concreto, la Junta de Accionistas aprobó la distribución de un dividendo a cuenta de 202,7 millones de euros, equivalente al 50% del resultado neto del primer semestre, entre sus fundaciones accionistas para el desarrollo de su acción social.

La entidad prevé elevar el porcentaje de distribución del beneficio —el denominado payout— hasta el 70% al cierre del ejercicio.

Los ingresos distribuidos ascendieron a 837 millones de euros, de un total de 977,9 millones, calculados como margen bruto sin incluir tasas ni gravámenes.

Crédito a particulares y mayor gestión digital

Kutxabank concedió 2.233 millones de euros en nueva financiación a particulares y familias para la compra de vivienda, un 2,1% menos que en el mismo periodo del año anterior. La entidad considera que esta evolución está alineada con la tendencia general del mercado, después de los fuertes crecimientos registrados durante 2025.

Por su parte, la concesión de préstamos al consumo, otra de sus líneas estratégicas, aumentó un 24,8%, hasta alcanzar los 503 millones de euros. La implantación de nuevas soluciones digitales también ha impulsado la gestión en línea dentro del negocio minorista. Cerca del 70% de los clientes del grupo están activos en banca digital y más del 68% de las ventas son ya omnicanales.

Durante el primer semestre, el 98% de las hipotecas se gestionaron en algún momento a través de canales digitales. Este porcentaje fue del 92% en los créditos al consumo y del 74% en los productos de previsión.

La cartera de crédito empresarial crece un 19,3%

La inversión crediticia destinada al apoyo y desarrollo del tejido empresarial y económico creció con fuerza entre enero y junio de 2026. La cartera viva se situó en 18.450 millones de euros, un 19,3% más.

El crecimiento se extendió a todos los segmentos de la banca mayorista: Banca Corporativa (+15,3%), Banca de Empresas (18,9%), Banca Institucional (+23,6%) y Banca de Promoción Inmobiliaria (+24,7%).

También destacó el área de Financing Solutions, centrada en financiación sindicada, financiación sin recurso y project finance. Esta división acumuló durante el semestre operaciones por valor de 800 millones de euros y reforzó la diversificación de la cartera.

En el ámbito de la promoción inmobiliaria, el número de viviendas en construcción financiadas alcanzó las 3.647 unidades, un 5,9% más. El 99,7% de ellas corresponde a viviendas sostenibles.

La financiación sostenible alcanza los 2.258 millones

Kutxabank formalizó durante el primer semestre 2.258 millones de euros en nueva financiación sostenible, un 10,6% más. El 77% de esa financiación se destinó a empresas. En el ámbito del consumo, la financiación denominada verde se multiplicó por 2,25, mientras que las hipotecas sostenibles representaron el 19% de la nueva producción hipotecaria.

Durante este periodo, Kutxabank materializó además su primera operación de avales con garantía del Fondo Europeo de Inversiones.

La entidad trabaja en una treintena de operaciones adicionales para canalizar nueva financiación destinada a impulsar la transición sostenible y digital de las pequeñas y medianas empresas.

Cuarta entidad en gestión de patrimonios

Kutxabank consolidó su cuarta posición en el mercado de patrimonios gestionados fuera de balance, una categoría que incluye fondos de inversión, carteras delegadas y productos de previsión.

El volumen total gestionado alcanzó los 48.390 millones de euros. Además, durante el primer semestre fue la primera gestora del mercado por suscripciones netas en fondos de inversión.

El patrimonio acumulado en fondos de inversión aumentó un 16,3% interanual, lo que permitió elevar su cuota de mercado hasta el 7,6%.

Las aportaciones a planes de pensiones individuales crecieron un 7,3%. La entidad también consolidó su liderazgo en patrimonio gestionado en entidades de previsión social voluntaria, las denominadas EPSV, con un crecimiento del 5% y una cuota de mercado del 48%.

El negocio asegurador aporta 90 millones

El negocio asegurador de Kutxabank contribuyó con 90 millones de euros al margen bruto del grupo, un 8% más. Este crecimiento estuvo impulsado principalmente por la actividad en seguros de hogar y automóvil.

Kutxabank Seguros incorporó durante este periodo nuevas funcionalidades digitales para la simulación, contratación y gestión de pólizas, así como para la tramitación de siniestros en seguros de hogar.

La entidad asegura que este modelo, apoyado en el uso de inteligencia artificial, presenta características singulares dentro del sector.

La aseguradora lanzó asimismo nuevos productos de asistencia en viaje dirigidos a jóvenes y amplió las coberturas en este segmento.

Una ratio de morosidad inferior al 1%

Kutxabank volvió a situarse durante el primer semestre entre las entidades con mejores indicadores de solvencia y morosidad del sector supervisado por el Banco Central Europeo. La ratio de solvencia CET 1 phased in se situó en el 21,3%, mientras que la ratio de morosidad descendió hasta el 0,99%, por debajo del 1%.

Este nivel de mora se encuentra 164 puntos básicos por debajo de la media del sector.

En cuanto a los indicadores de rentabilidad, el ROTE, que mide el retorno sobre el capital tangible, alcanzó el 12,4%, tras mejorar en más de 100 puntos básicos respecto al cierre del pasado ejercicio.

El ROA, indicador de retorno sobre activos, se situó en el 1%, mientras que la ratio de eficiencia, excluidos los resultados por operaciones financieras, alcanzó el 41,9%.

Estos resultados se producen mientras el grupo mantiene un esfuerzo inversor creciente en transformación tecnológica, digitalización y talento. La entidad también destaca la escasa necesidad de dotación de provisiones ordinarias durante el primer semestre, debido al perfil de su cartera de crédito, al tiempo que mantiene elevados niveles de cobertura crediticia e inmobiliaria.

Durante los ejercicios 2024 y 2025, Kutxabank destinó más de 726 millones de euros a provisiones.

Las cuentas de Kutxabank en el primer semestre

El margen de intereses alcanzó los 575,4 millones de euros, un 5,4% menos, mientras que los ingresos por servicios y seguros se situaron en 362,9 millones, con un incremento del 8,7%.

Los ingresos principales del negocio bancario sumaron 938,3 millones, un 0,4% menos. Los dividendos, los resultados por puesta en equivalencia y las operaciones financieras aportaron 46,4 millones, un 33,2% menos.

Otros resultados de explotación arrojaron un saldo negativo de 13,6 millones, con una variación interanual del -33%.

El margen bruto fue de 971,1 millones de euros, un 2% menos. Los gastos de explotación ascendieron a 408,6 millones, un 11% más, y el margen de explotación quedó en 562,6 millones, con un descenso del 9,7%.

Los saneamientos y deterioros supusieron 45,1 millones de euros, un 72,8% menos. Otras ganancias y pérdidas aportaron 26,1 millones, con una reducción del 29%.

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El beneficio antes de impuestos alcanzó los 543,6 millones de euros, un 10,1% más. Tras contabilizar 138,1 millones correspondientes a impuestos y otros conceptos, el resultado atribuido al grupo se situó en 405,5 millones, un 22% más.