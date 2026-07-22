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Perspectivas económicas

JPMorgan AM enfría las expectativas de nuevas subidas de tipos del BCE y la Fed a corto plazo

La gestora de JPMorgan recomienda diversificar más allá de EEUU y mantiene su apuesta por los mercados emergentes, donde anticipa un crecimiento de beneficio por acción del 60% en 2026 

La sede del banco estadounidense JPMorgan Chase en Berlín.

La sede del banco estadounidense JPMorgan Chase en Berlín. / Julian Degler/dpa / Europa Press

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Monique Zamora Vigneault

Monique Zamora Vigneault

El guion de los mercados está cada vez más condicionado al desenlace de los conflictos bélicos en Oriente Próximo y Ucrania, y al impacto que estos puedan tener sobre la inflación. JPMorgan Asset Management España se desmarca de los escenarios más pesimistas al descartar un endurecimiento de la política monetaria por parte del Banco Central Europeo (BCE) y su homólogo estadounidense la Reserva Federal. Eso sí, a corto plazo.

La gestora del banco neoyorquino prevé que las tensiones inflacionistas generadas por el petróleo repunten de forma más moderada y considera que están lejos del ‘shock’ que obligó a los bancos centrales a endurecer agresivamente su política monetaria en 2022. La entidad también rebaja las expectativas sobre el precio del petróleo y no prevé que el barril de Brent vuelva a alcanzar los 120 dólares, como ocurrió en anteriores episodios de tensión. 

“Hemos tenido diferencias con el consenso del mercado. Nosotros pensamos que de momento no hay motivos ni para que la Fed suba ni para que el BCE haga una subida adicional”, ha explicado este miércoles Lucía Gutiérrez-Mellado, directora de estrategia para España y Portugal de JPMorgan Asset Management. No obstante, Gutiérrez-Mellado matiza que esta visión es a corto plazo, ya que la duración de la guerra entre Irán y Estados Unidos es poco previsible. Por ello, la entidad no descarta una subida en 25 puntos básicos más a largo plazo. 

18/07/2023 Lucía Gutiérrez-Mellado, directiva de JP Morgan para el mercado ibérico. ECONOMIA FRED SLY

Lucía Gutiérrez-Mellado, directiva de JPMorgan para el mercado ibérico. / FRED SLY / Europa Press

El aumento de la incertidumbre desde el inicio de la pandemia y las guerras que se han producido desde entonces en Ucrania y Oriente Próximo también han dado lugar a un incremento del gasto público por parte de los gobiernos. JPMorgan AM considera que esta tendencia se mantendrá a lo largo de 2026 y cree que la deuda pública podría seguir siendo un activo atractivo si las tensiones entre EEUU e Irán no llegan a un punto crítico.

“La tendencia que hemos visto, es que hemos ido de un ciclo anterior que primaba la inversión, a un mundo que ya no es tan global”, ha apostillado Gutiérrez-Mellado. “En esa evolución, ha habido tres acontecimientos: la pandemia, la guerra en Ucrania y la guerra en Oriente Próximo. Al final, esta independencia cuesta dinero y va a suponer un gasto fiscal. Por lo cual, esta tendencia va a continuar”, ha concluido. 

Los emergentes, la gran estrella bursátil

En este escenario, la gestora mantiene su recomendación de construir carteras diversificadas con exposición más allá de Estados Unidos y Europa. Entre sus principales apuestas figuran los mercados emergentes, donde espera el mayor crecimiento de los beneficios empresariales. En concreto, sus previsiones apuntan a un aumento del beneficio por acción cercano al 60% en 2026, frente al 25% en EEUU y el 17% en Europa (excluyendo a Reino Unido). 

El gasto de capital, al alza

Más allá del tablero geopolítico, la entidad también calcula que el gasto en capital por parte de las Siete Magníficos y las principales tecnológicas en Wall Street y superará el billón de dólares en 2026, frente a los más de 700.000 millones previstos para 2026. 

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En inteligencia artificial (IA), la gestora mantiene una clara preferencia por los fabricantes de semiconductores, tanto en Europa como en Estados Unidos. En el mercado europeo, este segmento concreta la mayor parte de su exposición temática, por delante de los equipos eléctricos y el software. En Wall Street, también lidera la asignación, por encima de los hiperescaladores.

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Fuente: El Periódico

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