Enagás blinda su negocio de gas natural con más compras y acelera en la revolución del hidrógeno verde con un nuevo plan estratégico

Enagás se refuerza a la vez en su negocio tradicional de gas natural y en la nueva revolución del hidrógeno verde. Blinda sus posiciones en gas con compras y de manera simultánea avanza en la construcción de las grandes infraestructuras que serán fundamentales para hacer realidad el hidrógeno renovable como nuevo vector energético. El grupo presentará un nuevo plan estrátégico en la primera mitad de 2027, en el que se concretarán las inversiones milmillonarias actualizadas para hacer realidad su apuesta por el hidrógeno.

Enagás, gestor del sistema gasista y operador de la red de gasoductos y de plantas de regasificación, lleva meses sacudiendo el tablero gasista con operaciones corporativas. Tras anunciar su entrada en su homólogo francés Térega con la compra de un 31,5% y desprenderse de la mayor parte de su participación antaño mayoritaria en Enagás Renovable, ahora la compañía se refuerza en una infraestructura clave para el sistema gasista nacional.

Enagás ha alcanzado un acuerdo para la adquisición a Osaka Gas de su participación del 20% en la planta de regasificación Saggas, localizada en Sagunto (Valencia), por 31 millones de euros. Tras la operación, el grupo tendrá el 92,5% del accionariado de la instalación, mientras que Oman Oil Holdings Spain mantendrá el 7,5% restante.

Saggas es una terminal de recepción, descarga, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado (GNL) situada en el puerto de Sagunto, con una capacidad de almacenamiento de 600.000 metros cúbicos de GNL distribuidos en cuatro tanques y una capacidad de regasificación de 1.000.000 Nm3/h, equivalente al 18% y al 15% del total en España, respectivamente. En este sentido, Enagás considera que la planta es una infraestructura clave para contribuir a la seguridad y diversificación de suministro de gas del sistema gasista español y europeo,"un activo estratégico para la descarbonización por su potencial integración de proyectos de infraestructuras ligados a la logística sostenible del CO2".

Pasos adelante en hidrógeno

La apuesta estratégica de futuro de Enagás pasa por apostar por el hidrógeno verde. La compañía sigue avanzando en el desarrollo de la red troncal española del hidrógeno (el mallado de tuberías para transportar el gas verde dentro del país) y por el corredor H2Med (para exportarlo a Francia y Alemania). El consejero delegado de la compañía, Arturo Gonzalo Aizpiri, ha confirmado que presentará un nuevo plan estratégico en el primer semestre de 2027 para actualizar sus compromisos de inversión en hidrógeno verde.

Enagás solicitó a finales de junio al Ministerio para la Transición Ecológica la autorización administrativa del proyecto de ejecución, la declaración de impacto ambiental y la declaración de utilidad pública de los cuatro primeros tramos de la Red Troncal, asociados a los principales focos de demanda temprana de hidrógeno renovable. Un proceso administrativo que tiene una duración estimada de 18 meses. La petición de autorización administrativa del resto de los tramos de la Red Troncal está prevista entre el cuarto trimestre de 2026 y el primero de 2027.

En cuanto al hidroducto submarino BarMar, la interconexión que unirá Barcelona y Marsella -y que forma parte del corredor europeo H2med-, se han finalizado los planes de participación pública en España y en Francia, y se ha aprobado formalmente dar el paso de la ingeniería básica a la de detalle para avanzar en la futura construcción.

El grupo lanzó este año una 'call for interest' sobre infraestructuras de hidrógeno verde con el fin de actualizar los datos sobre cuál es el interés del mercado. Un test en el que se han registrado 128 empresas y se han presentado alrededor de 300 proyectos. Enagás llevó a cabo una consulta al mercado sobre gestión sostenible de CO2, en la que participaron 69 empresas con 125 proyectos.

Menos plusvalías, menos beneficio

Enagás obtuvo un beneficio neto de 126,9 millones de euros en el primer semestre del año, lo que representa un 27,9% menos que los 176 millones de euros del mismo periodo de 2025, en el que se incluían las plusvalías de las ventas de Soto la Marina y la actualización del valor razonable por Gasoducto Sur Peruano (GSP).

Las ganancias del periodo de enero a junio, que sí recogen el impacto positivo de 9,5 millones de euros de la venta del 40% de Enagás Renovable a Hy24 acordada en abril, permiten así al grupo enfilar su objetivo anual de un beneficio neto recurrente de 235 millones de euros al final del ejercicio. El beneficio recurrente después de impuestos del grupo dirigido por Arturo Gonzalo alcanzó 118,6 millones de euros a cierre del pasado mes de junio.

El resultado bruto de explotación (ebitda) en el primer semestre se situó en los 314 millones de euros, un 4,7% inferior al mismo periodo de 2025, impactado por el actual marco regulatorio sobre los ingresos regulados de la compañía (-30 millones de euros), parcialmente compensado por la aportación de la línea de otros ingresos, impulsada por la entrada en operación del buque Alisios (+6,0 millones de euros) y por el efecto de la consolidación de la compañía de fibra óptica Axent (+6,3 millones de euros).

Asimismo, las sociedades participadas aportaron 86,3 millones de euros al ebitda del grupo, lo que supone un incremento de 6,2 millones de euros respecto al mismo periodo del año pasado, debido principalmente a la ampliación de capacidad en Trans Adriatic Pipeline (TAP). Enagás destacó que la cifra del Ebitda a junio es coherente con su objetivo anual de 620 millones de euros, teniendo en cuenta la calendarización de gastos esperada y el hecho de que los ingresos regulados por 'copex' se reconocen mayoritariamente en la segunda parte del ejercicio.

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A cierre de junio, la compañía mantiene una sólida estructura financiera, con una liquidez de 2.626 millones de euros. Mientras, la deuda neta se situó en 2.305 millones de euros, con una reducción de 170 millones de euros desde el cierre del ejercicio 2025, y con una vida media de 4,4 años.