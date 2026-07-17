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Cae dos puntos porcentuales

La deuda pública desciende en mayo hasta el 100,2% del PIB, con 1,72 billones de euros

El pasivo de las comunidades autónomas ascendió a 343.000 millones de euros, el 19,9% del PIB, tras crecer un 2,1% en términos interanuales

El Banco de España confirma que la deuda pública bajó al 107,7 % del PIB en 2023

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Guillermo Calvo

Guillermo Calvo

La deuda de las administraciones públicas se moderó en mayo y se sitúa en el 100,2% del PIB, lo que supone un descenso de dos puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior. Pese a que , en términos absolutos, el saldo de deuda ascendió a los 1.729 billones de euros, disminuyó un 0,58% con respecto al pico histórico, que fue en marzo de este año, según los datos del Banco de España. En términos absolutos, la deuda del Estado alcanzó los 1,575 billones de euros, un 4,4% más que hace un año, equivalente al 91,2% del PIB.

Por su parte, las Otras Unidades de la Administración Central registraron una deuda de 33.000 millones de euros, el 1,9% del PIB, tras reducir su saldo un 6,3% en comparación con mayo de 2025. En cambio, la deuda de las administraciones de la Seguridad Social aumentó un 7,9% interanual, hasta los 136.000 millones de euros, cifra que representa el 7,9% del PIB.

En el ámbito territorial, la deuda de las comunidades autónomas ascendió a 343.000 millones de euros, el 19,9% del PIB, tras crecer un 2,1% en términos interanuales. Por el contrario, la deuda de las corporaciones locales descendió un 9,4% respecto al año anterior, hasta situarse en 21.000 millones de euros, el equivalente al 1,2% del PIB.

La consolidación de la deuda del conjunto de las administraciones públicas —es decir, la deuda mantenida entre los distintos subsectores que integran el sector público— alcanzó los 379.000 millones de euros, un 3,4% más que un año antes, lo que equivale al 22% del PIB.

En comparación con diciembre de 2025, el saldo total de la deuda de las administraciones públicas aumentó en 31.200 millones de euros. De ese incremento, 26.100 millones correspondieron al Estado, 1.400 millones a las comunidades autónomas y 300 millones a las corporaciones locales. En sentido contrario, la deuda de las Otras Unidades de la Administración Central se redujo en 1.100 millones de euros, mientras que el efecto de la consolidación elevó el saldo en otros 4.500 millones.

Por último, la evolución de la deuda por instrumentos y plazos refleja un crecimiento interanual en todas las categorías. Los valores a largo plazo aumentaron un 3,4%, los préstamos con vencimiento superior a un año crecieron un 5,6% y los instrumentos a corto plazo registraron el mayor incremento, con una tasa interanual del 9,3%.

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Fuente: El Periódico

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