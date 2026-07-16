'Delivery'
Uber presenta una oferta para comprar Delivery Hero por 13.700 millones de euros
La multinacional de origen estadounidense formaliza su intención de adquirir el grupo alemán, pero no pujaría por Glovo para evitar conflictos competenciales
Uber ha presentado este viernes una oferta formal para comprar Delivery Hero y convertirse así en uno de los grupos de reparto de comida a domicilio más importantes de todo el mundo. La multinacional de origen estadounidense ha lanzado una propuesta de adquisición de 41,5 euros por acción, valorando el conjunto de la compañia en unos 13.700 millones de euros en términos ajustados, según el comunicado hecho público este viernes.
La ofensiva de Uber no pasaría por adquirir Glovo, propiedad del grupo alemán, para evitar así conflictos competenciales. Según la oferta presentada, el fondo SSW Partners se quedaría con parte de la operativa en aquellos países donde la fusión pudiera traducirse en prácticamente un monopolio. Sería el ejemplo de España, donde entre los dos actores mueven más de la mitad del reparto de comida a domicilio.
"Delivery Hero ha firmado un acuerdo independiente con SSW Partners, una empresa de inversión con sede en Nueva York que ha liderado inversiones transfronterizas junto a empresas globales. SSW adquirirá los negocios de Delivery Hero en un total de 14 mercados, especialmente aquellos en los que Uber Eats y Delivery Hero ya compiten", ha publicitado Uber en su comunicado de este viernes.
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Fuente: El Periódico
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