La venta de viviendas encadena cinco meses a la baja tras caer un 7,3% interanual en mayo

La compraventa de viviendas ha vuelto a caer en España en mayo, mes en el que se registraron 56.462 operaciones, un 7,3% menos que en el mismo mes de 2025, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística. El retroceso es el más intenso en lo que va de año y amplía a cinco meses consecutivos la racha negativa del mercado residencial.

Las ventas iniciaron 2026 con una caída interanual del 5% en enero, a la que siguieron descensos del 0,5% en febrero, el 2,2% en marzo y el 1,8% en abril. El ajuste se acelera ahora en mayo, aunque la comparación mensual ofrece una imagen distinta: frente a abril, las operaciones aumentaron un 6%. Entre enero y mayo se han contabilizado 288.176 compraventas, un 3,4% menos que durante el mismo periodo del ejercicio anterior.

María Matos, directora de Estudios de Fotocasa, considera que "estos indicadores ya apuntan a una moderación gradual de la actividad", aunque sostiene que "la demanda sigue respondiendo con intensidad".

La contracción se extiende a los dos grandes segmentos del mercado. Las compraventas de vivienda usada, que concentran el 78,9% de la actividad, disminuyeron un 7,6%, hasta las 44.574 unidades. Las operaciones de vivienda nueva bajaron un 6%, con 11.888 transacciones. En el acumulado del año, la obra nueva registra un descenso del 4,4%, frente al 3,1% de la segunda mano.

También retrocedieron tanto la vivienda libre como la protegida. En el primer caso, se registraron 52.831 operaciones, un 7,2% menos en tasa interanual. La compraventa de pisos protegidos se redujo un 8,3%, hasta solo 3.631 unidades, el 6,4% del total. Desde enero, este segmento acumula una caída del 8,2%, más del doble que la del conjunto del mercado.

Caen las ventas en 15 de las 17 comunidades

El frenazo presenta además un alcance prácticamente generalizado en el territorio. Las ventas disminuyeron en 15 de las 17 comunidades autónomas y solo aumentaron en Extremadura (2,6%) y Andalucía (2,2%). Los mayores descensos se anotaron en Cantabria (28,6%), la Región de Murcia (19,1%) y Baleares (16,8%). Entre los grandes mercados, Madrid registró una caída del 11,2%, la Comunidad Valenciana del 10,8% y Cataluña del 5,6%.

Francisco Iñareta, portavoz de Idealista, asegura que "la corrección en el volumen de operaciones cerradas es ya una realidad tras caer durante cinco meses consecutivos". Los retrocesos, explica, están siendo más pronunciados "en aquellos mercados que han sentido con mayor intensidad las tensiones entre oferta y demanda, como es el caso de Madrid o Baleares", mientras las compraventas siguen creciendo en provincias menos dinámicas, como Cuenca.

Iñareta atribuye el cambio de tendencia a "los elevados precios alcanzados", que han expulsado del mercado a parte de la demanda incapaz de reunir el 20% del valor de la vivienda necesario para la entrada. Una cantidad que "ya supera los 100.000 euros en algunas capitales". Aunque el impacto sobre los precios todavía no ha sido significativo, prevé que continúe la estabilización y “no son descartables caídas en algunas zonas concretas”.

Los datos consolidan la desaceleración tras el fuerte crecimiento de 2025, cuando la compraventa de viviendas aumentó un 11,5% y alcanzó las 714.237 operaciones, la cifra más alta desde 2007. La menor actividad no se ha traducido, por ahora, en una moderación de los precios. La vivienda se encareció un 12,9% interanual en el primer trimestre, impulsada por el alza del 13,5% de la segunda mano y del 9,1% de la obra nueva, según datos también del organismo estatal dependiente del Ministerio de Economía.

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Matos, de Fotocasa, interpreta la evolución como una "normalización tras máximos" y anticipa que el volumen de operaciones seguirá siendo elevado, aunque con un crecimiento más moderado. La experta advierte de que el mercado ha iniciado "una fase de estabilización" por el cambio en la financiación y el nivel alcanzado por los precios, que está llevando "al límite la capacidad de acceso de una parte creciente de la demanda".