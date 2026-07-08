RENFE
La alta velocidad entre Andalucía y Madrid registra retrasos por un robo de cable en Ciudad Real
El gestor ferroviario trabaja para resolver la incidencia de señalización
EFE
La circulación de los trenes de alta velocidad entre Andalucía y Madrid registra retrasos por un robo de cable producido entre Ciudad Real y la localidad de Malagón (Ciudad Real), ha informado el gestor ferroviario, Adif, en una publicación en sus redes sociales.
Adif ha detallado que están trabajando para solucionar "a la mayor brevedad" esta incidencia, que también se vivió este martes y causó esas mismas demoras entre ambos destinos.
En el caso de este martes, el robo de cable provocó una incidencia en la señalización entre Urda (Toledo) y la propia Malagón.
Asimismo, el pasado sábado, día 4, Adif también informó de un robo de cable entre Malagón y Ciudad Real, lo que arrojó retrasos de unos 25 minutos en los trenes de alta velocidad en el corredor sur.
- Los dos nuevos puentes de Córdoba: un viaducto para mejorar el tráfico y una pasarela peatonal
- El pueblo más barato de España para comprar una casa está en Córdoba: 369 euros el metro cuadrado y con apellido literario
- El Ayuntamiento de Córdoba convoca 22 plazas de técnico de Administración General: temario, plazos y desarrollo del examen
- De la universidad para mayores a la ESO de adultos: Córdoba despliega su oferta para quienes quieren seguir aprendiendo
- Accidente en La Torrecilla: un motorista herido grave tras chocar con un turismo en Córdoba
- Bomberos de seis parques sofocan un incendio de gran magnitud en una nave de aceite en Lucena
- La seguridad privada carga contra el intrusismo tras el caso de los policías en una caseta de la Feria de Córdoba: «Precariza y devalúa la profesión»
- La victoria de España ante Portugal: calor y pasión en las calles y los bares de Córdoba